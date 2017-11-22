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"Челси" разгромил "Карабах" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

"Челси" на выезде разгромил "Карабах" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 0:6

"Карабах" – "Челси" 0:4

Гол: Азар, 22 (пен.), Виллиан, 38, 86, Фабрегас, 76 (пен.)

"Карабах": Шехич, Медведев, Аголи, Жезничак, Садыхов, Гараев, Гуррье (Юнусзаде, 84), Мичел, Алмейда, Ндлову (Кинтана, 88), Мадатов (Диниев, 46)

"Челси": Куртуа, Дзаппакоста, Алонсо (Кэхилл, 62), Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Канте (Дринкуотер, 76), Фабрегас, Азар (Мората, 68), Виллиан, Родригес

Предупреждения: Жезничак, 44, Алонсо, 57

Удаления: Садыхов, 20
Сегодня, 21:53
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(0)
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ахах,разгромил Карабах,надо было добавить,с помощью левого пендаля и красной карточки.А до этого,Карабах 20 минут возил англов и могу 2 забить,перекладина их спасла.А так конечно судьи конкретно душили Карабах,три матча подряд показывают красные карточки и все на это закрыли глаза.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: spiri (Сегодня, 21:55) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
отлично..валить Ливер!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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