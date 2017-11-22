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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Челси" разгромил "Карабах" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
"Челси" на выезде разгромил "Карабах" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 0:6
"Карабах" – "Челси" 0:4
Гол: Азар, 22 (пен.), Виллиан, 38, 86, Фабрегас, 76 (пен.)
"Карабах": Шехич, Медведев, Аголи, Жезничак, Садыхов, Гараев, Гуррье (Юнусзаде, 84), Мичел, Алмейда, Ндлову (Кинтана, 88), Мадатов (Диниев, 46)
"Челси": Куртуа, Дзаппакоста, Алонсо (Кэхилл, 62), Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Канте (Дринкуотер, 76), Фабрегас, Азар (Мората, 68), Виллиан, Родригес
Предупреждения: Жезничак, 44, Алонсо, 57
Удаления: Садыхов, 20
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 0:6
"Карабах" – "Челси" 0:4
Гол: Азар, 22 (пен.), Виллиан, 38, 86, Фабрегас, 76 (пен.)
"Карабах": Шехич, Медведев, Аголи, Жезничак, Садыхов, Гараев, Гуррье (Юнусзаде, 84), Мичел, Алмейда, Ндлову (Кинтана, 88), Мадатов (Диниев, 46)
"Челси": Куртуа, Дзаппакоста, Алонсо (Кэхилл, 62), Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Канте (Дринкуотер, 76), Фабрегас, Азар (Мората, 68), Виллиан, Родригес
Предупреждения: Жезничак, 44, Алонсо, 57
Удаления: Садыхов, 20
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