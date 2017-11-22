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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Разорвать знак бесконечности. Идеальный вечер на стадионе ЦСКА
Важнейшая часть российского футбольного эпоса подошла к своему завершению, которое, казалось, уже не наступит. ЦСКА победил «Бенфику», сохранил шансы на выход из группы, но этот матч запомнится не тремя очками и двумя забитыми голами, а отсутствием пропущенных.
Поездка в Хабаровск ужасна, но не фатальна
В морозном матче со СКА «армейцы» столичные очков не потеряли, зато потеряли двух игроков. Но при всём уважении к Алексею Березуцкому и Георгию Миланову, их выход из строя не сильно бил по шансам ЦСКА в матче с «Бенфикой». Гончаренко вновь выдвинул вперёд Вернблума, но смог обойтись без подключения «зелёной» молодёжи. Правда, на скамейке только она и осталась.
Что не прошло с «Зенитом», прошло с «Бенфикой»
Одной из фирменных черт ЦСКА этой осени стал активный дебют матча. Мы видели стартовый штурм в матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», но забивать было некому. Как ни странно, результат прорезался на европейской арене.
А вот то, что дал его Георгий Щенников, уже никого не удивляет. ЦСКА шёл вперёд большим числом, насел на чужие ворота. Забить в такой ситуации мог почти любой игрок ЦСКА, пытавшегося запутать соперника мелкими перепасовками. Головин частенько передерживал мяч, но это не помешало Александру поучаствовать в голевой атаке.
Гол Щенникова был вполне логичен. Удивило то, как он был забит: Щенников успел сделать в чужой штрафной пару касаний, прежде чем пробить. Конечно, всё это Георгий должен был делать под флажком немецкого лайнсмена, но тот решил не поднимать свой рабочий инструмент вверх, за что мы должны быть ему благодарны.
Спасибо судьям, спасибо и Жонасу!
Как вчера наглядно показал «Спартак», гол, забитый за 12 минут до конца матча отнюдь не гарантирует победу. Чего уж говорить о голе, забитом на 12-й минуте, причём командой, которая пропускает во всех лигочемпионских матчах более 10 лет. Сразу после забитого мяча ЦСКА обязан был пропускать, но Жонас, видимо, отморозил свой инстинкт убийцы.
Минуты после гола получились нервными. «Армейцы» почему-то постоянно упускали оппонентов и давали им беспрепятственно простреливать с краёв штрафной, все защитники куда-то рассасывались. Однако после нескольких минут активности «Бенфика» увязла в центре поля и до перерыва Акинфеева лишь разминала, а не беспокоила.
Понтус неблагодарный и обнаглевший
Арбитры помогли ЦСКА победить в Лиссабоне, засчитали гол Щенникова из офсайда, но шведу этого стало мало. Привыкший к вседозволенности, словно сынок крупной шишки в нынешней России, Вернблум отправился выпрашивать для Луизао вторую жёлтую, а в итоге получил первую, которая лишит его поездки в Манчестер. Самый незаменимый игрок в составе ЦСКА пропустит последний матч в группе просто из-за того, что обнаглел и привык к тому, что судьи его боятся и всё разрешают.
Жора сделал не своё дело
К сожалению, после гола ЦСКА атаковал не так активно отчасти и потому что лишился левого фланга – Георгий Щенников доигрывал тайм через боль и сгоряча был способен на какие-то ускорения, но точно не на систематические подключения в атаку. В самом начале 2-го тайма стало очевидно, что адреналин отступил, а боль – напротив, так что Щенникова пришлось менять.
Одновременно с этим в игре происходили неприятные изменения. «Спартак» вчера сильно пожалел, что сел в оборону сразу после забитого мяча. ЦСКА следовать примеру красно-белых точно не стоило. «Бенфика» в 1-м тайме была абсолютно никакущей, но вместо продолжения инициативной игры ЦСКА решил выманить соперника, поэкономить силы, чем мог позволить гостям почувствовать уверенность.
Лучше и быть не может
Однако после выхода Набабкина ЦСКА всё же начал осуществлять свой план по ведению контригры – нездорового партнёра на поле уже не было. И не успела команда Гончаренко толком начать врываться в зоны и разрывать соперника, как навес Марио нашёл Витиньо, а прострел Вити нашёл Жардела, который сделал за игроков ЦСКА их работу.
Вот при 2:0 играть на контратаках можно было с другой степенью уверенности на обеих половинах поля. Но изменить психологическое и игровое равновесие мог один удар. Однако «Бенфика» не была способна даже на него. От лиссабонской команды никогда не знаешь чего ждать: порой она уверенно доминирует над нашими клубами, а иногда становится настоящим подарком (когда-то его получал в группу «Зенит»). Наверное, это неизбежно для команды, которая всё время распродаёт свои ценнейшие активы, как получилось этим летом. Создавать новый коллектив без потери качества невозможно теоретически.
«Бенфика» была очень слаба, но пропустить можно даже от «Марибора», так что в этот вечер хочется поблагодарить команду за оборонительную работу. Сегодня не Игорь Акинфеев завершил свою серию, за него это сделали партнёры. Но Игорь так многое за эти годы сделал за партнёров, что заслужил вот такой спокойный и приятный лигочемпионский вечер. Хотя спокойствие обманчиво: я давненько так не нервничал при счёте 2:0 в пользу нашей команды, да и обзор вышел с опозданием из-за боязни сглазить и что-то готовить заранее.
Давайте порадуемся за лучшего вратаря России в преддверии чемпионата мира, тем более что в глобальном турнирном плане радоваться ещё рано. Всё по-прежнему не в наших руках – остаётся надеяться на помощь «МЮ» и «Бенфики». Надежд на собственный результат с учётом проблем Щенникова, дисквалификаций Вернблума и Натхо, а также того, что в «МЮ» в дублёрах нынче, например, Ибрагимович, у ЦСКА не сильно больше, чем у «Спартака» перед поездкой в Англию. Впрочем, всех успехов в этой Лиге чемпионов ЦСКА добивается вопреки всему.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Головин, Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).
"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Филипе Аугусто (Хименес, 57), Сальвио, Пицци, Фейса, Жонас, Гонсалвеш (Серви, 46).
Предупреждения: Элизеу, 31, Вернблум, 39, Луизао, 61, Набабкин, 70, Натхо, 72.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Поездка в Хабаровск ужасна, но не фатальна
В морозном матче со СКА «армейцы» столичные очков не потеряли, зато потеряли двух игроков. Но при всём уважении к Алексею Березуцкому и Георгию Миланову, их выход из строя не сильно бил по шансам ЦСКА в матче с «Бенфикой». Гончаренко вновь выдвинул вперёд Вернблума, но смог обойтись без подключения «зелёной» молодёжи. Правда, на скамейке только она и осталась.
Что не прошло с «Зенитом», прошло с «Бенфикой»
Одной из фирменных черт ЦСКА этой осени стал активный дебют матча. Мы видели стартовый штурм в матчах с «Зенитом» и «Арсеналом», но забивать было некому. Как ни странно, результат прорезался на европейской арене.
А вот то, что дал его Георгий Щенников, уже никого не удивляет. ЦСКА шёл вперёд большим числом, насел на чужие ворота. Забить в такой ситуации мог почти любой игрок ЦСКА, пытавшегося запутать соперника мелкими перепасовками. Головин частенько передерживал мяч, но это не помешало Александру поучаствовать в голевой атаке.
Гол Щенникова был вполне логичен. Удивило то, как он был забит: Щенников успел сделать в чужой штрафной пару касаний, прежде чем пробить. Конечно, всё это Георгий должен был делать под флажком немецкого лайнсмена, но тот решил не поднимать свой рабочий инструмент вверх, за что мы должны быть ему благодарны.
Спасибо судьям, спасибо и Жонасу!
Как вчера наглядно показал «Спартак», гол, забитый за 12 минут до конца матча отнюдь не гарантирует победу. Чего уж говорить о голе, забитом на 12-й минуте, причём командой, которая пропускает во всех лигочемпионских матчах более 10 лет. Сразу после забитого мяча ЦСКА обязан был пропускать, но Жонас, видимо, отморозил свой инстинкт убийцы.
Минуты после гола получились нервными. «Армейцы» почему-то постоянно упускали оппонентов и давали им беспрепятственно простреливать с краёв штрафной, все защитники куда-то рассасывались. Однако после нескольких минут активности «Бенфика» увязла в центре поля и до перерыва Акинфеева лишь разминала, а не беспокоила.
Понтус неблагодарный и обнаглевший
Арбитры помогли ЦСКА победить в Лиссабоне, засчитали гол Щенникова из офсайда, но шведу этого стало мало. Привыкший к вседозволенности, словно сынок крупной шишки в нынешней России, Вернблум отправился выпрашивать для Луизао вторую жёлтую, а в итоге получил первую, которая лишит его поездки в Манчестер. Самый незаменимый игрок в составе ЦСКА пропустит последний матч в группе просто из-за того, что обнаглел и привык к тому, что судьи его боятся и всё разрешают.
Жора сделал не своё дело
К сожалению, после гола ЦСКА атаковал не так активно отчасти и потому что лишился левого фланга – Георгий Щенников доигрывал тайм через боль и сгоряча был способен на какие-то ускорения, но точно не на систематические подключения в атаку. В самом начале 2-го тайма стало очевидно, что адреналин отступил, а боль – напротив, так что Щенникова пришлось менять.
Одновременно с этим в игре происходили неприятные изменения. «Спартак» вчера сильно пожалел, что сел в оборону сразу после забитого мяча. ЦСКА следовать примеру красно-белых точно не стоило. «Бенфика» в 1-м тайме была абсолютно никакущей, но вместо продолжения инициативной игры ЦСКА решил выманить соперника, поэкономить силы, чем мог позволить гостям почувствовать уверенность.
Лучше и быть не может
Однако после выхода Набабкина ЦСКА всё же начал осуществлять свой план по ведению контригры – нездорового партнёра на поле уже не было. И не успела команда Гончаренко толком начать врываться в зоны и разрывать соперника, как навес Марио нашёл Витиньо, а прострел Вити нашёл Жардела, который сделал за игроков ЦСКА их работу.
Вот при 2:0 играть на контратаках можно было с другой степенью уверенности на обеих половинах поля. Но изменить психологическое и игровое равновесие мог один удар. Однако «Бенфика» не была способна даже на него. От лиссабонской команды никогда не знаешь чего ждать: порой она уверенно доминирует над нашими клубами, а иногда становится настоящим подарком (когда-то его получал в группу «Зенит»). Наверное, это неизбежно для команды, которая всё время распродаёт свои ценнейшие активы, как получилось этим летом. Создавать новый коллектив без потери качества невозможно теоретически.
«Бенфика» была очень слаба, но пропустить можно даже от «Марибора», так что в этот вечер хочется поблагодарить команду за оборонительную работу. Сегодня не Игорь Акинфеев завершил свою серию, за него это сделали партнёры. Но Игорь так многое за эти годы сделал за партнёров, что заслужил вот такой спокойный и приятный лигочемпионский вечер. Хотя спокойствие обманчиво: я давненько так не нервничал при счёте 2:0 в пользу нашей команды, да и обзор вышел с опозданием из-за боязни сглазить и что-то готовить заранее.
Давайте порадуемся за лучшего вратаря России в преддверии чемпионата мира, тем более что в глобальном турнирном плане радоваться ещё рано. Всё по-прежнему не в наших руках – остаётся надеяться на помощь «МЮ» и «Бенфики». Надежд на собственный результат с учётом проблем Щенникова, дисквалификаций Вернблума и Натхо, а также того, что в «МЮ» в дублёрах нынче, например, Ибрагимович, у ЦСКА не сильно больше, чем у «Спартака» перед поездкой в Англию. Впрочем, всех успехов в этой Лиге чемпионов ЦСКА добивается вопреки всему.
Лига чемпионов
5 тур
Матч 1 - 2:1
ЦСКА – "Бенфика" 2:0
Голы: Щенников, 13, Жардел, 56 (аг).
5 тур
Матч 1 - 2:1
ЦСКА – "Бенфика" 2:0
Голы: Щенников, 13, Жардел, 56 (аг).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Щенников (Набабкин, 50), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Гордюшенко, 84), Головин, Вернблум, Витиньо (Кучаев, 77).
"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Элизеу (Живкович, 83), Филипе Аугусто (Хименес, 57), Сальвио, Пицци, Фейса, Жонас, Гонсалвеш (Серви, 46).
Предупреждения: Элизеу, 31, Вернблум, 39, Луизао, 61, Набабкин, 70, Натхо, 72.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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