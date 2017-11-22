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Алан Дзагоев: в нашу сторону тоже ошибаются, а вообще – везет сильнейшим

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире "Матч ТВ" поделился своими впечатлениями от матча против "Бенфики", в котором его команда одержала убедительную победу со счетом 2:0.

– Моментами были качели, но мы отыграли хорошо, организованно, здорово выбегали в контратаки, хорошо держали мяч. Мы хорошо играли, поэтому это справедливый результат.

Щенников забил из офсайда? Мне показалось, что офсайда не было, а если и был, то миллиметровый. В нашу сторону тоже ошибаются, а вообще – везет сильнейшим (смеется).
Сегодня, 22:26
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