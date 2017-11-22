Виктор Гончаренко: поздравлю Акинфеева с сухим матчем

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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- Понимали, что соперник имеет проблемы. У них такое сочетание защитников, которые не позволяло действовать быстрыми атаками. Наша задача была их втянуть в игру, чтобы крайние защитники высоко поднялись. В какой-то мере нам это удалось.
Нам помог быстрый гол. В чистом виде нельзя сказать, что у нас все сработало. Но довольны тем, как мы атаковали и оборонялись, наша победа заслуженная. Не хотелось менять Щенникова. Он даже после первого тайма попросил замену, но мы ему не позволили этого сделать, зная его бойцовские качества. Но потом он вообще перестал ходить, понятно, что пришлось его заменить.
- Игоря Акинфеева поздравите как-то отдельно?
– Да, конечно. В конце игры главным было сохранить наши ворота в неприкосновенности.
- Понимали, что соперник имеет проблемы. У них такое сочетание защитников, которые не позволяло действовать быстрыми атаками. Наша задача была их втянуть в игру, чтобы крайние защитники высоко поднялись. В какой-то мере нам это удалось.
Нам помог быстрый гол. В чистом виде нельзя сказать, что у нас все сработало. Но довольны тем, как мы атаковали и оборонялись, наша победа заслуженная. Не хотелось менять Щенникова. Он даже после первого тайма попросил замену, но мы ему не позволили этого сделать, зная его бойцовские качества. Но потом он вообще перестал ходить, понятно, что пришлось его заменить.
- Игоря Акинфеева поздравите как-то отдельно?
– Да, конечно. В конце игры главным было сохранить наши ворота в неприкосновенности.
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