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Василий Березуцкий: это лучшая домашняя игра ЦСКА в этой Лиге чемпионов

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал о победе над "Бенфикой" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- C точки зрения игровых моментов, вам удалось нейтрализовать соперников?

- Мы готовились к подобной игре тактически: на теории изучали как они будут двигаться, как мы будем перемещаться в обороне. Плюс, наверное, сказалось то, что нам на выезде играть с «Бенфикой» было не очень приятно из-за долгого перелёта. Почти 6 часов перелёта, после этого было тяжело собраться. Но мы знали что «Бенфике» будет также тяжело на выезде. Это тоже было подспорье. Мы понимали что 6 часов в самолёте – это не очень легко.

- Удивительный момент при счёте 2:0, когда, казалось нужно удерживать счёт. А вы подхватываете мяч, бежите в чужую штрафную и бьёте. Как это получилось?

- Опыт. Нет, чтобы стоять сзади и отдыхать – нет, взял и понёсся куда-то, не пойми куда. Мог забить – был хороший момент, но, к сожалению не забил. В следующий раз забью. Сейчас у нас Понтус играет впереди. Мне кажется что нашим ветеранам нужно двигаться вперёд. Может быть где-то в обороне уже не успеваем, но впереди нормально.

- Это лучшая игра в этой лиге чемпионов?

- По крайней мере это лучшая домашняя игра.

- У вас были мысли на последних минутах матча что важно не пропустить. Чтобы все вопросы об игре Акинфеева закончились?

- Не думал об этом. Для уверенности команды всегда важно не пропустить. И этот матч не был исключением. А разговоры – пусть разговаривают. А то, что Игорь пропускает – пусть кто-нибудь попробует столько для начала игр сыграть как он. Те, кто об этом говорят и половины того не сыграли. Либо вообще не играли в Лиге Чемпионов.

- Сегодня его поздравите?

- Да, конечно. Не знаю с чем, но поздравлю. С победой, по крайней мере - точно.
Вчера, 22:36
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№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Либо вообще не играли в Лиге Чемпионов.

как и весь сайт русфутбол


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