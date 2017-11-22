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Виктор Гончаренко: Акинфеев не заслужил такой серии. Он хотел закончить её больше всех (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над «Бенфикой», прокомментировал окончание серии Игоря Акинфеева, а также высказался на тему дисквалификации Понтуса Вернблума, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Мы довольны победой, она вполне заслужена. Мы после 1-го мяча где-то упустили нити игры, но потом их вернули и контролировали игру во 2-м тайме. В обороне и атаке достаточно цельно смотрелись и заслуженно победили.

– Как поздравили Игоря Акинфеева? Вся команда поздравляла его на поле, видимо, и в

– Мы все хотели прервать эту серию, Игорь больше всех хотел. Своей карьерой, своим высоким классом он её не заслуживал. Мы всей командой и каждый по отдельности поздравили его.

– Почему заменили Щенникова только в начале 2-го тайма?

– У нас такая команда, что должны все быть в строю. Больные в больнице, все остальные играют. Сегодня Лёха Березуцкий пришёл на костылях, хотели его поставить. Зная, как Жора умеет терпеть боль, я надеялся, что он переборет её, но когда он уже не смог ходить, пришлось его менять.

– Психологическое состояние команды изменится после того, как вы впервые за 6 лет обеспечили себе еврокубковую весну?

– У нас так часто идут игры, что загадывать далеко вперёд, в весну, некогда. Давайте порассуждаем на эту тему в декабре.

– С «Манчестером» не сыграют Натхо и Вернблум. Высказали Понтусу за желтую карточку, полученную за разговоры?

– Понтус – умный парень. Он самый жёсткий критик для себя. Если он совершает какую-то глупость, он её тут же признаёт. Если ему делать замечания, это уже будет не Понтус. Его агрессия, его желание выиграть каждое единоборство... Взять то, что было с «Локомотивом»: я знаю, что это Понтус, он дальше не будет повторять таких ошибок.
Теги: ЦСКА Ганчаренко Rвидео
Вчера, 22:43
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9
(0)
№9 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
ну так это ему вопрос задали

Если ты реально не следишь за темой Гончаренко спросил бы с чем поздравлять и о какой серии идет речь?
Тут все очевидно smile с другой стороны Гарри в книге рекордов Гинесса. Везде можно найти позитивные моменты
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: Цезарь (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
А говорили что никто не считает и внимания на это не обращает.. smile

ну так это ему вопрос задали
Регистрация: 21.09.2017
№7 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:04) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А говорили что никто не считает и внимания на это не обращает.. smile
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 22:59) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Какая то чушь про эту серию, а сколько раз Игорь выручал, ни кто не считал?
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: DMS Советский союз (Вчера, 22:55) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Без злорадства и под***ок! Теперь Игорь может еще лет 6 минимум играть спокойно. smile Но писал уже на ветке ниже - я был бы не против, если бы кто то из наших вратарей повторил такой рекорд. Это только для некоторых недоболельщиков имеет значение. Большинству же наверняка пох... .
Регистрация: 16.07.2016
№4 Написал: cska1971 Москва (Вчера, 22:54) #
  • +8
  •  (10)
online

Цитата: 13iv74
Умный человек вообще не обратил бы внимания на эту непонятную серию...

Вокруг слишком много дураков, постоянно о ней напоминающих...
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: serega_user serega_user (Вчера, 22:52) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Даже админы расстроены, что Игорь ее закончил. 200 рейтинга комментариев отняли smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 22:49) #
  • -4
  •  (8)

Умный человек вообще не обратил бы внимания на эту непонятную серию...
Регистрация: 22.11.2014
№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 22:46) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
я знаю, что это Понтус, он дальше не будет повторять таких ошибок

и теперь нам рассчитывать на МЮ и потом на Бенфику
ведь знает же что незаменим....


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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