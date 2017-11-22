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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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История Акинфеева, мужество Щенникова и таран Вернблума: оценки ЦСКА в матче с «Бенфикой»
Московские «армейцы» одержали третью победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В пятом туре ЦСКА победил «Бенфику», сделав хороший задел на выход в плэй-офф турнира. Rusfootball.info разбирает индивидуальные действия футболистов ЦСКА.
ЦСКА
Игорь Акинфеев – 4.0. 43 матча длилась серия Игоря Акинфеева. В 43 матчах подряд голкипер ЦСКА пропускал на групповом этапе Лиги чемпионов. Эта серия уже превратилась в настоящий мем, а несчастный Акинфеев, как иногда казалось, был явно проклят. ЦСКА и Акинфеев перевернули главу в собственной истории в матче с «Бенфикой». Удивительно, что «сухой» матч получился для Акинфеева далеко не самым ярким. Так, голкипер ЦСКА редко вступал в игру. Лишь в нескольких эпизодах Игорь Акинфеев своевременно играл на выходах, опережая футболистов «Бенфики». Ещё в ряде атак голкипер ЦСКА уже был бессилен, но гостей подводила точность.
Василий Березуцкий – 4.0. Защитници ЦСКА, в целом, справились со своими обязанностями. Периодически у ворот хозяев становилось жарко и тревожно, после забитого мяча «армейцы» стали жаться к своим воротам, а соперник начал создавать опасные моменты. Тогда занервничали и защитники ЦСКА. Впрочем, довольно быстро им удалось собраться и прийти в себя. Ещё один всплеск активности португальцев пришёлся на начало второго тайма, а дальше уже москвичи уверенно контролировали игру, держа «Бенфику» на расстоянии от ворот. Что касается самого Березуцкого, то он сделал 3 перехвата и совершил 8 выносов. Вполне достойный результат для защитника.
Сергей Игнашевич – 3.5. Травма Алексея Березуцкого заставила тренерский штаб ЦСКА поднять со скамейки запасных заслуженого ветерана. Игнашевич общей картины не испортил, хотя и выглядел несколько инертно на фоне своих коллег по обороне. Это отразилось и на итоговой статистике. У Игнашевича ноль перехватов и лишь 3 выноса. В то же время он в одном из эпизодов сфолил перед своей штрафной, подарив сопернику опасный стандарт.
Виктор Васин – 4.0. Васин сегодня успевал везде, активно вступал в отбор, периодически поднимался в центр поля, чтобы сыграть на опережении, сделал девять выносов. При этом Васин, наконец, обошёлся без серьёзных ошибок, которые могут вывести из равновесия голкипера и дургих защитников.
Георгий Щеников – 4.5. Щенникова смело можно признать одним из героев этого матча. Мало того, что краний защитник ЦСКА забил победный гол (пусть и из небольшого офсайда), он ещё и мужественно играл до конца, несмотря на повреждение. Фактически, всю вторую половину тайма Щенников прихрамывал, что не помешало ему эффективно подключаться к атакам и превосходно справляться со своими обязанностями в обороне.
Марио Фернандес – 3.5. Бразилец в этой встрече выглядел непривычно инертно. Марио Фернандес нечасто подключался к атакам, хотя обычно он превращается в настоящего крайнего нападающего. Кроме того, игрок ЦСКА отметился большим количеством неточных передач. Точность передач Фернандеса в этой встрече составила всего 73,5%. В то же время бразилец игру вовсе не провалил, действовал довольно эффективно в защите, да ещё и поучаствовал во втором забитом мяче.
Бибрас Натхо – 4.0. Натхо был одной из главных действующих фигур на поле. Полузащитник ЦСКА вспомнил, как он классно умеет раздавать проникающие передачи. Натхо выполнил три обостряющих (потенциально голевых) передачи, стал ассистентом в моменте с первым голом. В то же время Натхо здорово выполнял и черновую работу, не боясь идти в жёсткий контакт. Единственным минусом стала жёлтая карточка, которая теперь не позволит ему сыграть с «Манчестер Юнайтед». Сайт WhoScored.com назвал Натхо лучшим игроком встречи с «Бенфикой».
Александр Головин – 3.0. Головин буквально растворился на поле. Полузащитник ЦСКА охотно брал игру на себя, но обостряющих передач практически не делал. При 89,1% точных передач (лучший показатель среди «армеейцев») лишь одна из них была проникающей. В основном, Александр Головин пасовал ближайшему игроку или отдавал мяч назад.
Алан Дзагоев – 3.5. Не самый лучший матч провёл и Дзагоев. Алан запомнился первоклассным ударом, который каким-то чудом потащил голкипер «Бенфики», да отличным разворотом перед штрафной. Тот эпизод завершился опаснейшим стандартом. В остальном Дзагоев больше впечатлял в черновой работе.
Витиньо – 4.0. Бразильский нападающий ЦСКА стал соавтором второго гола, заставив ошибиться Жардела, который и отправил мяч в собственные ворота. При этом Витиньо изрядно потерзал оборону соперника, хотя мог бы действовать с более высоким КПД. Традиционно бразилец упускал моменты, можно вспомнить его удар от линии штрафной после скидки Вернблума в самом начале встречи. При этом на Витиньо сегодня легла функция главного ассистента Вернблума. Так, бразилец больше всех из игроков ЦСКА выполнил навесов.
Понтус Вернблум – 4.0. Превращение Вернблума в центрального нападающего в очередной раз принесло свои плоды. Похоже, что шведский футболист охотно вживается в эту роль. Конечно, получается далеко не всё, так, Вернблум неоднократно забирался в офсайд. Но давно у ЦСКА впереди не было столь мощного игрока, способного бороться за все мячи. К тому же, Вернблум начинает играть всё умнее, то пропустит мяч под удар партнёру, то сделает классную скидку. Сегодня Вернблум не забил, но зато изрядно помучил защитников соперника. Так, он собрал на себе пять фолов. Единственной причиной для критики может быть жёлтая карточка за разговоры с арбитром, которая теперь не даст Вернблуму сыграть на «Олд Траффорд».
Кирилл Набабкин – 3.5. Набабкину сегодня пришлось выступить в роли дублёра Щенникова. Крайний защитник ЦСКА фактически отказался от активных действий в атаке, полностью сосредоточившись на разрушении. С прямыми обязанностями Набабкин справился, но на фоне активного Щенникова смотрелся несколько блёкло.
Астемир Гордюшенко – б/о., Константин Кучаев – б/о.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
ЦСКА
Игорь Акинфеев – 4.0. 43 матча длилась серия Игоря Акинфеева. В 43 матчах подряд голкипер ЦСКА пропускал на групповом этапе Лиги чемпионов. Эта серия уже превратилась в настоящий мем, а несчастный Акинфеев, как иногда казалось, был явно проклят. ЦСКА и Акинфеев перевернули главу в собственной истории в матче с «Бенфикой». Удивительно, что «сухой» матч получился для Акинфеева далеко не самым ярким. Так, голкипер ЦСКА редко вступал в игру. Лишь в нескольких эпизодах Игорь Акинфеев своевременно играл на выходах, опережая футболистов «Бенфики». Ещё в ряде атак голкипер ЦСКА уже был бессилен, но гостей подводила точность.
Василий Березуцкий – 4.0. Защитници ЦСКА, в целом, справились со своими обязанностями. Периодически у ворот хозяев становилось жарко и тревожно, после забитого мяча «армейцы» стали жаться к своим воротам, а соперник начал создавать опасные моменты. Тогда занервничали и защитники ЦСКА. Впрочем, довольно быстро им удалось собраться и прийти в себя. Ещё один всплеск активности португальцев пришёлся на начало второго тайма, а дальше уже москвичи уверенно контролировали игру, держа «Бенфику» на расстоянии от ворот. Что касается самого Березуцкого, то он сделал 3 перехвата и совершил 8 выносов. Вполне достойный результат для защитника.
Сергей Игнашевич – 3.5. Травма Алексея Березуцкого заставила тренерский штаб ЦСКА поднять со скамейки запасных заслуженого ветерана. Игнашевич общей картины не испортил, хотя и выглядел несколько инертно на фоне своих коллег по обороне. Это отразилось и на итоговой статистике. У Игнашевича ноль перехватов и лишь 3 выноса. В то же время он в одном из эпизодов сфолил перед своей штрафной, подарив сопернику опасный стандарт.
Виктор Васин – 4.0. Васин сегодня успевал везде, активно вступал в отбор, периодически поднимался в центр поля, чтобы сыграть на опережении, сделал девять выносов. При этом Васин, наконец, обошёлся без серьёзных ошибок, которые могут вывести из равновесия голкипера и дургих защитников.
Георгий Щеников – 4.5. Щенникова смело можно признать одним из героев этого матча. Мало того, что краний защитник ЦСКА забил победный гол (пусть и из небольшого офсайда), он ещё и мужественно играл до конца, несмотря на повреждение. Фактически, всю вторую половину тайма Щенников прихрамывал, что не помешало ему эффективно подключаться к атакам и превосходно справляться со своими обязанностями в обороне.
Марио Фернандес – 3.5. Бразилец в этой встрече выглядел непривычно инертно. Марио Фернандес нечасто подключался к атакам, хотя обычно он превращается в настоящего крайнего нападающего. Кроме того, игрок ЦСКА отметился большим количеством неточных передач. Точность передач Фернандеса в этой встрече составила всего 73,5%. В то же время бразилец игру вовсе не провалил, действовал довольно эффективно в защите, да ещё и поучаствовал во втором забитом мяче.
Бибрас Натхо – 4.0. Натхо был одной из главных действующих фигур на поле. Полузащитник ЦСКА вспомнил, как он классно умеет раздавать проникающие передачи. Натхо выполнил три обостряющих (потенциально голевых) передачи, стал ассистентом в моменте с первым голом. В то же время Натхо здорово выполнял и черновую работу, не боясь идти в жёсткий контакт. Единственным минусом стала жёлтая карточка, которая теперь не позволит ему сыграть с «Манчестер Юнайтед». Сайт WhoScored.com назвал Натхо лучшим игроком встречи с «Бенфикой».
Александр Головин – 3.0. Головин буквально растворился на поле. Полузащитник ЦСКА охотно брал игру на себя, но обостряющих передач практически не делал. При 89,1% точных передач (лучший показатель среди «армеейцев») лишь одна из них была проникающей. В основном, Александр Головин пасовал ближайшему игроку или отдавал мяч назад.
Алан Дзагоев – 3.5. Не самый лучший матч провёл и Дзагоев. Алан запомнился первоклассным ударом, который каким-то чудом потащил голкипер «Бенфики», да отличным разворотом перед штрафной. Тот эпизод завершился опаснейшим стандартом. В остальном Дзагоев больше впечатлял в черновой работе.
Витиньо – 4.0. Бразильский нападающий ЦСКА стал соавтором второго гола, заставив ошибиться Жардела, который и отправил мяч в собственные ворота. При этом Витиньо изрядно потерзал оборону соперника, хотя мог бы действовать с более высоким КПД. Традиционно бразилец упускал моменты, можно вспомнить его удар от линии штрафной после скидки Вернблума в самом начале встречи. При этом на Витиньо сегодня легла функция главного ассистента Вернблума. Так, бразилец больше всех из игроков ЦСКА выполнил навесов.
Понтус Вернблум – 4.0. Превращение Вернблума в центрального нападающего в очередной раз принесло свои плоды. Похоже, что шведский футболист охотно вживается в эту роль. Конечно, получается далеко не всё, так, Вернблум неоднократно забирался в офсайд. Но давно у ЦСКА впереди не было столь мощного игрока, способного бороться за все мячи. К тому же, Вернблум начинает играть всё умнее, то пропустит мяч под удар партнёру, то сделает классную скидку. Сегодня Вернблум не забил, но зато изрядно помучил защитников соперника. Так, он собрал на себе пять фолов. Единственной причиной для критики может быть жёлтая карточка за разговоры с арбитром, которая теперь не даст Вернблуму сыграть на «Олд Траффорд».
Кирилл Набабкин – 3.5. Набабкину сегодня пришлось выступить в роли дублёра Щенникова. Крайний защитник ЦСКА фактически отказался от активных действий в атаке, полностью сосредоточившись на разрушении. С прямыми обязанностями Набабкин справился, но на фоне активного Щенникова смотрелся несколько блёкло.
Астемир Гордюшенко – б/о., Константин Кучаев – б/о.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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