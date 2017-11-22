История Акинфеева, мужество Щенникова и таран Вернблума: оценки ЦСКА в матче с «Бенфикой»

Кто был лучшим игроком в составе ЦСКА в матче с "Бенфикой"?

Игорь Акинфеев Алексей Березуцкий Сергей Игнашевич Виктор Васин Георгий Щенников Марио Фернандес Бибрас Натхо Алан Дзагоев Александр Головин Витиньо Понтус Вернблум



