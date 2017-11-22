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Бибрас Натхо и Понтус Вернблум не сыграют с "МЮ"

Полузащитники ЦСКА Бибрас Натхо и Понтус Вернблум в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" получили по желтой карточке, которая стала для них третьей в основном турнире, после чего следует автоматическая дисквалификация.

Таким образом, футболисты пропустят заключительный матч группы A против "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится 5 декабря.
Теги: Натхо Вернблум ЦСКА Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:04
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№1 Написал: molot327 Москва (Вчера, 23:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Жаль... worried


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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