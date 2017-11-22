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Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет

Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняетБывший нападающий сборной России, «Спартака» и «Бенфики» Сергей Юран остался очень доволен игрой ЦСКА в матче с лиссабонским клубом, в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину объяснил, почему Понтус Вернблум в нападении – это хороший вариант, а также рассказал о причине неудачи «Спартака» в матче с «Марибором».

– Как оцениваете игру ЦСКА с «Бенфикой»?

– Если по 5-балльной системе 5, если по 10-балльной – 10. Очень приятно, что российский клуб обыгрывает по всем статьям «Бенфику». Приятно было наблюдать. Это всё-таки «Бенфика», пусть не в лучшем состоянии. План на игру был выбран правильно. Если итальянцам, испанцам, португальцам дать работать с мячом, почувствовать уверенность, то будет сложнее. Сегодня за 90 минут игрокам «Бенфики» ничего не дали создать, за исключением полумомента в начале встречи. Компактно, на грани фола играли. В концовке «Бенфика» уже обречённо играла, ничего не могла сделать.

– А что происходит с «Бенфикой» – 5 поражений в 5 матчах?

– Допускаю, что что-то есть внутри команды. Не играют некоторые звёзды. Я играл там, я видел: когда «Порту» или «Бенфика» выходят на поле, желание и самоотдача игроков на грани. А здесь: получится – получится, нет – так нет. Для меня это удивительно. Здесь ещё какой-то шанс зацепиться за Европу был. Таких португальцев не видел давно. Ходят разговоры, что руководство будет принимать решение по главному тренеру. Понятно, что для «Бенфики» такое провальное выступление в еврокубках – серьёзный удар и по финансовой части. Целостности нет на поле.

– Как оцените Вернблума на позиции форварда?

– Всё по делу. У ЦСКА появилась возможность задерживать мяч на половине поля соперника благодаря передаче на нападающего. Верховая борьба выигрывается, мяч сохраняется. Если в ноги дают, удаётся вторым темпом мяч сохранить. До этого молодые нападающие играли, им опыта не хватает, ещё не время. При передачё вперёд в 90% случаев мяч терялся, игроки средней линии делали лишнюю работу. Футболисты включались, рассчитывая, что нападающий сохранит мяч, но мяч терялся. Возникал дисбаланс в центре. Эту игру Вернблум сыграл на отлично, только забить не удалось.

– Как оцениваете шансы ЦСКА на выход в плей-офф?

– Нужно дождаться матча «Базель» – «МЮ». «Манчестер» может сыграть смешанным составом, но англичане дома при поддержке болельщиков серьёзный противник, тем более что у ЦСКА серьёзные потери – Натхо и Вернблум. «Базель» в последнем туре будет мотивированнее «Бенфики».

– Можно говорить, что «Спартаку» не повезло в матче с «Марибором»?

– «Спартак» сам подарил этот мяч. До концовки за «Спартаком» тоже приятно было наблюдать, они контролировали и вели игру. «Марибор» не мог 2 точные передачи сделать. «Спартак», как и ЦСКА, играл правильно и плотно. Я думаю, здесь ошибка тренера. Если ты видишь, что команда физически готова хорошо, а соперник обречён, зачем ты облегчаешь задачу сопернику? Было видно, что он рукой махал: «Все назад!». Они не знают, как перейти середину поля, а ты даёшь им шанс.

Ребят нужно поблагодарить, но, на мой взгляд, здесь была ошибка тренера. Когда играешь с «Ювентусом», «Реалом» – понятно. Там есть игроки высокого уровня, могут воспользоваться зонами. А здесь игроки, при всём уважении, уровень нашего первого дивизиона. Это просто облегчило. Когда я увидел, что «Спартак» сел, зашёл в штрафную и стал играть по счёту, было чувство, что что-то произойдёт. Не было уверенности, что доведут до победы, что и случилось. Хороший был шанс. Он и сейчас остаётся, но эти 2 очка добавили бы уверенности «Спартаку» и нервозности «Севилье».

– По силам ли «Спартаку» обыграть «Ливерпуль»?

– В футболе всё бывает, ЦСКА на выезде с «Бенфикой» и «Базелем» это показывал. Но будет очень сложно. Это англичане дома в Ливерпуле. Будем надеяться. Но мне кажется, что игра с «Марибором» стала определяющим фактором.
Теги: Юран ЦСКА Бенфика
Вчера, 23:06
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