Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:19
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Вчера, 23:18
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (8)
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (8)
Вчера, 23:06
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Вчера, 23:04
Бибрас Натхо и Понтус Вернблум не сыграют с "МЮ" (1)
Бибрас Натхо и Понтус Вернблум не сыграют с "МЮ" (1)
Вчера, 22:50
История Акинфеева, мужество Щенникова и таран Вернблума: оценки ЦСКА в матче с «Бенфикой» (7)
История Акинфеева, мужество Щенникова и таран Вернблума: оценки ЦСКА в матче с «Бенфикой» (7)
Вчера, 22:43
Виктор Гончаренко: Акинфеев не заслужил такой серии. Он хотел закончить её больше всех (видео) (9)
Виктор Гончаренко: Акинфеев не заслужил такой серии. Он хотел закончить её больше всех (видео) (9)
Вчера, 22:31
Виктор Гончаренко: поздравлю Акинфеева с сухим матчем (1)
Виктор Гончаренко: поздравлю Акинфеева с сухим матчем (1)
Вчера, 22:18
"Ювентус" - "Барселона": стали известны стартовые составы (2)
"Ювентус" - "Барселона": стали известны стартовые составы (2)
Вчера, 22:14
Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день (39)
Серия Акинфеева в Лиге чемпионов продолжалась 11 лет и 1 день (39)
Вчера, 22:03
Разорвать знак бесконечности. Идеальный вечер на стадионе ЦСКА (4)
Разорвать знак бесконечности. Идеальный вечер на стадионе ЦСКА (4)
Вчера, 21:53
"Челси" разгромил "Карабах" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (2)
"Челси" разгромил "Карабах" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов (2)
Вчера, 21:51
ЦСКА одержал уверенную победу над "Бенфикой" (152)
ЦСКА одержал уверенную победу над "Бенфикой" (152)
Вчера, 20:39
Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива" (6)
Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива" (6)
Вчера, 19:45
Виктор Гончаренко: нам предстоит крайне непростой матм (1)
Виктор Гончаренко: нам предстоит крайне непростой матм (1)
Вчера, 19:19
Сальвио сыграет против ЦСКА с первых минут
Сальвио сыграет против ЦСКА с первых минут
Вчера, 19:14
УЕФА открыл дело против "Спартака" после матча с "Марибором" (19)
УЕФА открыл дело против "Спартака" после матча с "Марибором" (19)
Вчера, 18:47
ЦСКА назвал состав на матч с "Бенфикой" (9)
ЦСКА назвал состав на матч с "Бенфикой" (9)
Вчера, 18:39
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
Вчера, 18:26
Более 2 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок на матче ЦСКА - "Бенфика"
Более 2 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок на матче ЦСКА - "Бенфика"
Вчера, 17:35
В "Севилье" подтвердили, что главный тренер болен раком (5)
В "Севилье" подтвердили, что главный тренер болен раком (5)
Вчера, 17:20
Егор Титов: ЦСКА постарается показать характер в матче с "Бенфикой", выиграет и не пропустит (1)
Егор Титов: ЦСКА постарается показать характер в матче с "Бенфикой", выиграет и не пропустит (1)
Вчера, 16:53
Константин Генич: "Бенфика", как минимум, сыграет вничью с ЦСКА (4)
Константин Генич: "Бенфика", как минимум, сыграет вничью с ЦСКА (4)
Вчера, 16:34
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
Вчера, 16:18
В Краснодаре во время ЧМ-2018 задействуют 120 волонтеров (1)
В Краснодаре во время ЧМ-2018 задействуют 120 волонтеров (1)
Вчера, 16:05
Андрей Пилявский вернется в "Рубин"
Андрей Пилявский вернется в "Рубин"
Вчера, 15:58
ЦСКА обыграл "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА (5)
ЦСКА обыграл "Бенфику" в Юношеской лиге УЕФА (5)
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика"
Нападающий ЦСКА Витинью признан лучшим игроком матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0).
Бразилец провел на поле 77 минут и стал непосредственным участником эпизода со вторым голом - после его удара мяч отрикошетил от Жардела и влетел в ворота.
Бразилец провел на поле 77 минут и стал непосредственным участником эпизода со вторым голом - после его удара мяч отрикошетил от Жардела и влетел в ворота.
Напечатать
2
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.