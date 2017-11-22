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Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика"

Нападающий ЦСКА Витинью признан лучшим игроком матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0).

Бразилец провел на поле 77 минут и стал непосредственным участником эпизода со вторым голом - после его удара мяч отрикошетил от Жардела и влетел в ворота.
Теги: Витиньо ЦСКА Бенфика
Вчера, 23:19
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№2 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно, неужели не Акинфеев?
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: miktar (Вчера, 23:28) #
  • -1
  •  (1)
online

Все молодцы.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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