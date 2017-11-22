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Витиньо: "Бенфике" дома нужно выигрывать у "Базеля", для них это дело чести

Нападающий ЦСКА Витинью после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что не привык к российским морозам.

- Это был самый главный матч для нас. Хорошо, что победили. Впереди трудная игра в Манчестере. Нам предстоит тяжелый и ответственный матч. Но также хочу сказать, что "Бенфике" нужно выигрывать у "Базеля. Ведь у португальской команды 0 очков после пяти матчей. Для них это дело чести.

- Какие воспоминания от матча в Хабаровске?

- Было чересчур холодно. Это очень непривычно, ведь в Бразилии не бывает такой погоды.

Rusfootball.info
Теги: Витиньо ЦСКА Бенфика
Вчера, 23:23
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