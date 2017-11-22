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Сергей Юран: "Спартак" не выиграл у "Марибора" из-за тренерской ошибки

Бывший нападающий сборной России, «Спартака» Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину рассказал о причине неудачи «Спартака» в матче с «Марибором».

– Можно говорить, что «Спартаку» не повезло в матче с «Марибором»?

– «Спартак» сам подарил этот мяч. До концовки за «Спартаком» тоже приятно было наблюдать, они контролировали и вели игру. «Марибор» не мог 2 точные передачи сделать. «Спартак», как и ЦСКА, играл правильно и плотно. Я думаю, здесь ошибка тренера. Если ты видишь, что команда физически готова хорошо, а соперник обречён, зачем ты облегчаешь задачу сопернику? Было видно, что он рукой махал: «Все назад!». Они не знают, как перейти середину поля, а ты даёшь им шанс.

Ребят нужно поблагодарить, но, на мой взгляд, здесь была ошибка тренера. Когда играешь с «Ювентусом», «Реалом» – понятно. Там есть игроки высокого уровня, могут воспользоваться зонами. А здесь игроки, при всём уважении, уровень нашего первого дивизиона. Это просто облегчило. Когда я увидел, что «Спартак» сел, зашёл в штрафную и стал играть по счёту, было чувство, что что-то произойдёт. Не было уверенности, что доведут до победы, что и случилось. Хороший был шанс. Он и сейчас остаётся, но эти 2 очка добавили бы уверенности «Спартаку» и нервозности «Севилье».

– По силам ли «Спартаку» обыграть «Ливерпуль»?

– В футболе всё бывает, ЦСКА на выезде с «Бенфикой» и «Базелем» это показывал. Но будет очень сложно. Это англичане дома в Ливерпуле. Будем надеяться. Но мне кажется, что игра с «Марибором» стала определяющим фактором.
Теги: Юран Спартак Марибор
Вчера, 23:25
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№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Вчера, 23:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
команда тоже гавно

В четверг же играет!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:54) #
  • +2
  •  (2)
online

Доля истины в его словах есть, как тактик Каррера не силён.. Да и игра в обороне продолжает оставлять много вопросов, а ведь он приглашался как тренер защитников и игры в обороне.. Атака очень прилично выглядит, а вот с обороной постоянные проблемы.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:43) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
команда тоже гавно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Вчера, 23:40) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Просто спам команда БЕЗ яиц,а ЦСКА С яйцами,так что все по делу!Я даже нет говорю о том что у спама на скамейке сидят игроки за 13 лямов,а у ЦСКА в составе караси собственного производства,не говоря уже о скамейке...
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: grisha (Вчера, 23:38) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Юрана - в тренеры, вместо Ералаша
Регистрация: 19.04.2017
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