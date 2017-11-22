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Марио Фернандес: благодарен русским людям, моему клубу за то, что сейчас имею

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал победу команды над "Бенфикой" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

- Какие ощущения в качестве игрока сборной России?

- Я счастлив. Болельщики в России всегда относились ко мне с уважением и любовью, я отвечал им тем же. Я в России на протяжении пяти лет уже. Благодарен русским людям, ЦСКА за то, что сейчас имею, и приложу усилия ради успехов сборной России.

- Черчесов сказал, что вы отличный парень и футболист. Единственное, вам неплохо бы лучше подучить русский.

- Да, это правда. (улыбается)

- Как справились с холодом сегодня и в Хабаровске?

– В Хабаровск я не полетел, однако Витинью говорит, что погода была впечатляющая.

Rusfootball.info
Теги: Фернандес ЦСКА
Вчера, 23:40
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№1 Написал: miktar (Вчера, 23:56) #
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Давай, Марио, прибавляй. И травм меньше.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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