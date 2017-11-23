Опрос:

Новости партнеров

Роман Бабаев - про Вернблума: каждый из нас бывал в ситуации, когда потом о чем-то жалел

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от победы команды над "Бенфикой".

- Теперь будете болеть за "МЮ"?

- Да. Но все будет определяться в последнем туре. в случае неудачи "Базеля" остаются шансы на выход из группы для них. Поэтому матч в Великобритании приобретает особенное значение. Жаль, придется обойтись без Натхо и Вернблума, это серьезная проблема. Оба футболиста из центральной зоны. Будет что-то придумывать.

- Что с Щенниковым и Витинью?

- Завтра пройдет обследование. Наверное, повреждение голеностопа. Но степень повреждения пока не понятна. А у Витинью ушиб, надеемся, обойдется.

- Желтая карточка Вернблума выглядит нелогичной...

- Согласен. Но не стоит забывать, что ребята играют на максимуме возможностей, эмоции переполняют. Понтус провел хороший матч, заработал на себе много фолов. Да, не сдержался. Но каждый из нас попадал в ситуацию, когда позже о чем-нибудь жалел.

Rusfootball.info
Теги: Бабаев ЦСКА Бенфика
Сегодня, 00:02
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.