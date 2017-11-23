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Эдинсон Кавани забил 150-й гол за "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани забил гол в матче групповой стадии 5-го тура Лиги чемпионов против "Селтика".

Этот гол для уругвайца стал 150-м в 216 встречах за французский клуб.
Теги: Кавани ПСЖ Селтик
Сегодня, 00:18
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