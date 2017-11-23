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"Базель" вырвал победу у "МЮ" и обошел ЦСКА

"Базель" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 1:0.

Благодаря победе швейцарцы занимают второе место в группе, обойдя по личным встречам ЦСКА, который ранее одолел "Бенфику" - 2:0. В заключительном туре армейцам предстоит выездной поединок с "МЮ", а "Базель" в гостях сыграет с "Бенфикой".

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 0:3

"Базель" – "Манчестер Юнайтед" 1:0

Голы: Ланг, 89

"Базель": Вацлик, Ланг, Баланта, Сухи, Аканджи, Петретта, Ди (Франссон, 80), Зуффи, Штеффен, Эльюнусси, Оберлин

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан, Блинд, Смоллинг, Рохо, Феллайни, Лингард (Рашфорд, 64), Эррера, Погба (Матич, 66), Лукаку, Марсьяль (Ибрагимович, 74)

Предупреждения: Дармиан, 83
Теги: Базель Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:39
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№57 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 01:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
тебе виднее,соске рублевой Самое обидное для вас что на 90 минуте Базель вкатил

ну походу ты даже тарифы знаешь smile только такая шалава не могла разглядеть, кто там радовался, победе- да, но по результату всех встреч... даже если базель слил, не факт , что дальше прошли мы, т.к. по РЕЗУЛЬТАТУ ДВУХ ВСТРЕЧ у базеля преимущество и бенфика совсем не мотивированна на борьбу... вот только от мю такое говно видить... у нас в чемпе УФА лучше играет
Регистрация: 20.10.2012
№56 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Два главных адеквата про соринки рассуждают ну-ну..

еще раз для тебя,начинать нужно с себя,а не перекладывать,все не без греха
Регистрация: 6.04.2016
№55 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 01:21) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LEGOLAS-22
Честно говоря, думаю все уже решено, и битв ни там ни там не будет))

Ну х.з., мы весёлые, вы можете упереться, поле зелёное, мяч круглый, удачи нашим клубам в еврокубках, а в ответке мы вас рванём. joy stuck_out_tongue_winking_eye


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№54 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 01:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: SPV
Цитата: serega_user
Хоть бы изредка показывал себя с солидной стороны. А

Начни с себя, потом можно и с других спросить.

а зачем им начинать с себя,если в чужом глазу и соринку видно,не забывай с каким упрямым контингентом приходиться иметь дело wink

Два главных адеквата про соринки рассуждают smile ну-ну..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№53 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Справедливые итоги после 6 тура увидим. При любых раскладах матча Базель Мю нам нужно было бы как минимум за ничью с Мю бороться

ну вот не нужно переобуваться и преподносить это что так мол и нужно было,на ветку Базель МЮ зайди и почитай о раскладах и фантазиях всяких Цезарей,расклады после этой победы Базеля,очень сильно поменялись,если была ничья куда проще было бы
Регистрация: 6.04.2016
№52 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LEGOLAS-22
Честно говоря, думаю все уже решено, и битв ни там ни там не будет))

ну хоть кто то в стане КС адекватен smile
Регистрация: 2.02.2012
№51 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:17) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Цитата: serega_user
Хоть бы изредка показывал себя с солидной стороны. А

Начни с себя, потом можно и с других спросить.

а зачем им начинать с себя,если в чужом глазу и соринку видно,не забывай с каким упрямым контингентом приходиться иметь дело wink
Регистрация: 6.04.2016
№50 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 01:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: serega_user
Чем бы свинья не тешилась..." Хоть бы изредка показывал себя с солидной стороны.

что мне притвориться что я расстроен?)Вот ты тоже ляпнул,я понимаю что ты расстроен,но я то нет,согласись что это в какой то мере справедливый итог сегодняшнего дня,то что произошло в Швейцарии

Справедливые итоги после 6 тура увидим. При любых раскладах матча Базель Мю нам нужно было бы как минимум за ничью с Мю бороться


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№49 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Хоть бы изредка показывал себя с солидной стороны. А

Начни с себя, потом можно и с других спросить.
Регистрация: 2.02.2012
№48 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 01:13) #
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: serega_user
А кто плакал?

Хорошо, ты не плакал, но точно расстроился, иллюзия после Бенфики была приличной

Чего там питать? Бенфику видел? Как можно на нее надеяться, ровно как и на победу на олдтраффорде без Вернблума и Натхо? Мы то болельщики будем верить, но осозновая, что это маловероятно. А случиться может всякое.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№47 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 01:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: AlexCM
А самый то прикол, что всё будет решаться в последнем туре, и вот это будут битвы.

Честно говоря, думаю все уже решено, и битв ни там ни там не будет))
Регистрация: 3.09.2007
№46 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:12) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Чем бы свинья не тешилась..." Хоть бы изредка показывал себя с солидной стороны.

что мне притвориться что я расстроен?)Вот ты тоже ляпнул,я понимаю что ты расстроен,но я то нет,согласись что это в какой то мере справедливый итог сегодняшнего дня,то что произошло в Швейцарии
Регистрация: 6.04.2016
№45 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LEGOLAS-22
LEGOLAS-22

А самый то прикол, что всё будет решаться в последнем туре, и вот это будут битвы.


--------------------
ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№44 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:09) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Набрать в группе одинаковое колличество очков со вторым местом это на шару?

в первом матче с бенфикой ошибка судьи и пенальти в пользу цска,сегодня гол из вне игры,второй гол это автогол,вот это и есть в шару
Регистрация: 6.04.2016
№43 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 01:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
Цитата: serega_user
А чего не с Манчестерского профиля сидишь? Стыдно?

побольше бы такого "стыда",а Гинерок пади уже хрусты считал за плей офф ЛЧ,а тут ствол,а тебе всё Илюши мерещатся)))

"Чем бы свинья не тешилась..." Хоть бы изредка показывал себя с солидной стороны. А то создал десятки профилей и давай одну и ту же ересь сутками строчить.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№42 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 01:08) #
  • +2
  •  (2)

Ну что ж! Желаю и ЦСКА, и Спартаку, поиграть на прекрасных полях Англии в свое удовольствие. Во всяком случае, уже 15 очков на двоих - достаточно не плохо в ЛЧ! Такая Бенфика навряд ли обыграет Базель, а у Марибора против Севильи - кишка тонка! А там - как повезет! Желательно, чтобы в Ливерпуле и Манчестере обосрались местные фаны.
Регистрация: 15.06.2016
№41 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:07) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
у тебя и писули походу нет, только бритый лобок и дипиляционная жопа..

тебе виднее,соске рублевой smile Самое обидное для вас что на 90 минуте Базель вкатил

Цитата: FCSKA
нет, чтобы почитать после матча комменты п***ков, таких как ты...

а придется читать,пот ому что не нужно было два часа назад понты давить
Регистрация: 6.04.2016
№40 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:06) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А кто плакал?

Хорошо, ты не плакал, но точно расстроился, иллюзия после Бенфики была приличной
Регистрация: 2.02.2012
№39 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 01:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
надеялись что в шару попадут в плей оф ЛЧ

Набрать в группе одинаковое колличество очков со вторым местом это на шару? Лечитесь батенька. Хотя ромб головного моза вроде неизлечим.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№38 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 01:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Не плачь, вы молодцы, но лучше когда торжествует справедливость и логика

У свиней вчера логика была на высшем уровне, и 22-00 кубок ЛЕ стал заветной чашей Грааля, а спустя два часа снова превратился в презренную говночашку, чтобы через две недели трансформироваться опять в чашу Грааля. satisfied Ничего не скажешь, логика писданутого создания во всём блеске, и справедливость торжествует.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№37 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 01:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LEGOLAS-22
Да прекрати, выход из группы для наших клубов успех, а что было бы там в противостоянии двух раундов - вопрос, понятно что вопрос скорее не в нашу российскую пользу, но надежда всегда есть.

Да все мы надеемся на лучшее


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№36 Написал: Дмитрийq (Сегодня, 01:04) #
  • +2
  •  (2)

поражают болельщики клуба раба и пид0раса. обосраться по полной на чпок арене и сидеть на ветке и радоваться победе базеля smile потом удивляются почему за их говно никто в еврокубках не болеет laughing
Регистрация: 23.11.2017
№35 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 01:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
ослики не спали и надеялись что в шару попадут в плей оф ЛЧ

нет, чтобы почитать после матча комменты п***ков, таких как ты...
Цитата: Spartak СССР

кури писю,дурик

у тебя и писули походу нет, только бритый лобок и дипиляционная жопа...продолжай дурочка, юмари своим колхозным юмором, который повторяется из поста в пост...
Регистрация: 20.10.2012
№34 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Дмитрийq
тогда ваш говно клуб должен быть 4-ым в группе. марибор на 2 головы сильнее вашего говна

у тебя бомбит smile
Регистрация: 6.04.2016
№33 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Дмитрийq
тогда ваш говно клуб должен быть 4-ым в группе.

Ну вы 4 года подряд четко придерживались этой стратегии
Регистрация: 2.02.2012
№32 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 01:01) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А чего не с Манчестерского профиля сидишь? Стыдно?

побольше бы такого "стыда",а Гинерок пади уже хрусты считал за плей офф ЛЧ,а тут ствол,а тебе всё Илюши мерещатся)))
Регистрация: 6.04.2016
№31 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 01:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: AlexCM
Не готовы не вы не мы в лиге чемпионов ( слово хочу подобрать )

Позориться

Да прекрати, выход из группы для наших клубов успех, а что было бы там в противостоянии двух раундов - вопрос, понятно что вопрос скорее не в нашу российскую пользу, но надежда всегда есть.
Регистрация: 3.09.2007
№30 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 01:00) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: serega_user
А чего их подкладывать?

Не плачь, вы молодцы, но лучше когда торжествует справедливость и логика

А кто плакал? Я еще в сентябре писал, что ЛЕ для нас это более чем хороший вариант как итог выступления в этой группе) плейофф ЛЧ с нашими проблемами...разве что Гинеру грустно от этого


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№29 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:00) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Дмитрийq
искреннее желаю чтобы ливер во все щели вые6ал ваш говно клуб пид0расов

Новопассит 20 капель и в люльку
Регистрация: 2.02.2012
№28 Написал: Дмитрийq (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: SPV
но лучше когда торжествует справедливость и логика

тогда ваш говно клуб должен быть 4-ым в группе. марибор на 2 головы сильнее вашего говна
Регистрация: 23.11.2017
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