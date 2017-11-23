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"Атлетико" одержал победу над "Ромой"

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Атлетико" в родных стенах переиграл "Рому" - 2:0.

Лига чемпионов

5 тур

Матч 1 - 0:0

"Атлетико" М – "Рома" 2:0

Голы: Гризманн, 68, Гамейро, 85

"Атлетико": Облак - Люка Эрнандес, Хименес, Филипе Луис - Коке, (Габи, 63), Парти, Фернандес, (Корреа, 58), Сауль, Феррейра Карраско, (Гамейро, 67), - Торрес, Гризманн.

"Рома": Алиссон - Фасио, Коларов, Бруно Перес, Манолас - Наингголан, Гоналон, Жерсон, Пеллегрини, (Стротман, 62), Перотти - Джеко.

Предупреждения: Манолас, 7, Луис, 61, Перес, 63

Удаление: Перес, 83
Теги: Атлетико Рома
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