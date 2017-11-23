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"Лилль" объявил об отставке главного тренера Марсело Бьельсы

Главный тренер "Лилля" Марсело Бьельса покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, Бьельса возглавил "Лилль" в июле этого года. Под его руководством команда провела 13 матчей в чемпионате Франции, в которых 3 раза победила и 3 раза сыграла вничью. "Лилль" находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Теги: Лилль
Сегодня, 01:20
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