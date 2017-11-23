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В Италии сообщают, что Кришито не будет продлевать контракт с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито не будет продлевать контракт с клубом, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Соглашение Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года.

Футболист намерен перейти в один из клубов чемпионата Италии и готов вступить в переговоры с другой командой уже в январе 2018 года.

Напомним, что 30-летний футболист перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 01:04
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№2 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 01:28) #
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online

Они это каждый год сообщают.
Регистрация: 17.02.2008
№1 Написал: Trucha (Сегодня, 01:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В Италии то наверно больше знают хочет он продлевать или нет smile
Регистрация: 4.08.2016
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