В Италии сообщают, что Кришито не будет продлевать контракт с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито не будет продлевать контракт с клубом, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.Соглашение Кришито с "Зенитом" истекает летом 2018 года.Футболист намерен перейти в один из клубов чемпионата Италии и готов вступить в переговоры с другой командой уже в январе 2018 года.Напомним, что 30-летний футболист перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года.