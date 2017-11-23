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Главный тренер "Базеля": мы заслужили победу

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки прокомментировал игру Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:0).

"Не хочу слишком много говорить о сопернике. Мы упорно работали и заслужили победу", – передает слова Викки Daily Mail.
Теги: Базель
Сегодня, 08:28
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