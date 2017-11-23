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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарев: надеюсь, "Манчестер Юнайтед" выставит на игру с ЦСКА второй состав
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от игры армейцев с "Бенфикой" (2:0) в Лиге чемпионов.
"Неожиданным для меня стал счет. Я думал, мы забьем максимум один гол, но уж никак не два мяча, причем всухую. Откровенно говоря, "Бенфика" разочаровала. Четыре поражения в Лиге чемпионов – это ужасный результат. Видно было, что португальцы играли без настроения.
А ЦСКА сыграл довольно собранно, дисциплинированно, полностью выполнил установку тренера. Понравилась игра армейцев в середине матча, когда у "Бенифики" фактически не было ни одного голевого момента. Так что победили заслуженно.
Был ли офсайд? Если честно, положение "вне игры" действительно было, но не так чтобы существенно. Судейские ошибки случаются, и лайнсмен должен был поднять флажок. Но офсайд был "на тоненького", поэтому вполне допускаю, что арбитр не заметил этого.
Понравилась командная игра ЦСКА, выскочек не было, что очень хорошо. Каждый друг друга страховал, почти отсутствовал брак в передачах.
На что рассчитывать в Манчестере? У нас не будет Вернблума из-за перебора карточек, а это большая потеря. Думаю, стоит надеяться, что "Манчестер Юнайтед" отнесется к этому матчу спустя рукава, так как им по большому счету уже ничего не нужно: выход из группы они себе обеспечили. Поэтому вполне возможно, они будут играть вторым составом", - передает слова Пономарева "Советский спорт".
"Неожиданным для меня стал счет. Я думал, мы забьем максимум один гол, но уж никак не два мяча, причем всухую. Откровенно говоря, "Бенфика" разочаровала. Четыре поражения в Лиге чемпионов – это ужасный результат. Видно было, что португальцы играли без настроения.
А ЦСКА сыграл довольно собранно, дисциплинированно, полностью выполнил установку тренера. Понравилась игра армейцев в середине матча, когда у "Бенифики" фактически не было ни одного голевого момента. Так что победили заслуженно.
Был ли офсайд? Если честно, положение "вне игры" действительно было, но не так чтобы существенно. Судейские ошибки случаются, и лайнсмен должен был поднять флажок. Но офсайд был "на тоненького", поэтому вполне допускаю, что арбитр не заметил этого.
Понравилась командная игра ЦСКА, выскочек не было, что очень хорошо. Каждый друг друга страховал, почти отсутствовал брак в передачах.
На что рассчитывать в Манчестере? У нас не будет Вернблума из-за перебора карточек, а это большая потеря. Думаю, стоит надеяться, что "Манчестер Юнайтед" отнесется к этому матчу спустя рукава, так как им по большому счету уже ничего не нужно: выход из группы они себе обеспечили. Поэтому вполне возможно, они будут играть вторым составом", - передает слова Пономарева "Советский спорт".
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