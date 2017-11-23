Жозе Моуринью: после первого тайма матча с "Базелем" счет должен был быть 5:0

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал оценку игре против "Базеля" (0:1) в рамках Лиги чемпионов."Мы проиграли потому, что после первого тайма счет должен был быть 5:0. Преимущество было на нашей стороне, но мы не смогли забить. Моментами казалось, что при такой игре нельзя не победить. Но когда упускаешь столько моментов, то получаешь то, что мы получили.Во втором тайме многие уже думали, что пусть уже будет 0:0, но в итоге мы пропустили на последней минуте", – передает слова Моуринью пресс-служба УЕФА.