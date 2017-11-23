Опрос:

Новости партнеров

Златан Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов, сыграв за седьмой клуб в этом турнире.

Ранее швед выступал за голландский "Аякс", итальянские "Интер", "Ювентус" и "Милан", испанскую "Барселону" и французский "ПСЖ".

Газета.Ru
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:39
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.