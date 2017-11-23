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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гризманн, Модрич и Сон попали в пятерку лучших авторов голов Лиги чемпионов (видео)
На официальном сайте УЕФА опубликован список претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам 5-го тура.
На награду претендуют 5 футболистов:
Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лука Модрич ("Реал"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Дани Алвес ("ПСЖ"), а также Лоренцо Инсинье ("Наполи").
Видео голов - ЗДЕСЬ.
На награду претендуют 5 футболистов:
Антуан Гризманн ("Атлетико"), Лука Модрич ("Реал"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Дани Алвес ("ПСЖ"), а также Лоренцо Инсинье ("Наполи").
Видео голов - ЗДЕСЬ.
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