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Юрий Белоус: если Слуцкого сейчас начнут прессовать по-серьезному, может не выдержать

Экс-президент "Москвы" Юрий Белоус высказал мнение о работе Леонида Слуцкого в "Халл Сити".

"Даже если Слуцкого завтра уволят, в любом случае он приобретет полезный опыт. Но я бы не ставил крест на этом проекте. Две-три успешные игры, и все перевернется. Турнирная ситуация, конечно, сложная.

Мне кажется, у Слуцкого сейчас две главные проблемы. Первая – он никогда не делал полностью новую команду. В ФК "Москва" была основа, созданная Валерием Петраковым и селекционным отделом. Такая же история – в ЦСКА. Акинфеев, Березуцкие. Игнашевич, Дзагоев, Вагнер – все они уже были.

Здесь же ситуация совсем другая, надо было начинать с нуля. Ну и вторая проблема – психология. Слуцкий не всегда справляется с давлением. Прессинг со стороны СМИ и болельщиков – то, что выбивает его из колеи. Так же случилось и в сборной России. Если Леонида Викторовича сейчас начнут прессовать по-серьезному, может не выдержать", - передает слова Белоуса "СЭ".
Теги: Белоус Слуцкий
Сегодня, 11:19
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