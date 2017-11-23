Главный тренер Новой Зеландии подал в отставку

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон покинул свой пост, сообщает твиттер команды. Американец работал с новозеландской командой с 2014 года.Напомним, Новая Зеландия уступила команде Перу в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ-2018.