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Главный тренер Новой Зеландии подал в отставку

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон покинул свой пост, сообщает твиттер команды. Американец работал с новозеландской командой с 2014 года.

Напомним, Новая Зеландия уступила команде Перу в стыковых матчах за право участвовать в ЧМ-2018.
Сегодня, 11:59
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