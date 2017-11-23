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Сборная России осталась на 65-м месте рейтинга ФИФА

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. Россия после игр с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) продолжает располагаться на рекордно низком для себя 65-м месте.

Рейтинг ФИФА:

1. (1*) Германия – 1602 очка

2. (2) Бразилия – 1619

3. (3) Португалия – 1446

4. (4) Аргентина – 1445

5. (5) Бельгия – 1325

6. (8) Испания - 1231

7. (6) Польша – 1209

8. (11) Швейцария - 1190

9. (7) Франция – 1183

10. (9) Чили – 1162

65. (65) Россия – 534
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:47
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(0)
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 13:28) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Польша, Швейцария в десятке сильнейших. Такого ещё не было.
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да уж куда еще ниже)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 12:52) #
  • +1
  •  (1)

Что нам первая десятка в мире! У нас есть цель быть выше Гондураса к ней мы и движемся под руководством партии и народа! smiley
Регистрация: 11.04.2016
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