Сборная России осталась на 65-м месте рейтинга ФИФА

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. Россия после игр с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) продолжает располагаться на рекордно низком для себя 65-м месте.Рейтинг ФИФА:1. (1*) Германия – 1602 очка2. (2) Бразилия – 16193. (3) Португалия – 14464. (4) Аргентина – 14455. (5) Бельгия – 13256. (8) Испания - 12317. (6) Польша – 12098. (11) Швейцария - 11909. (7) Франция – 118310. (9) Чили – 116265. (65) Россия – 534