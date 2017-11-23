Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Вчера, 23:19
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Вчера, 23:18
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (18)
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (18)
Вчера, 23:06
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Сборная России осталась на 65-м месте рейтинга ФИФА
ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. Россия после игр с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3) продолжает располагаться на рекордно низком для себя 65-м месте.
Рейтинг ФИФА:
1. (1*) Германия – 1602 очка
2. (2) Бразилия – 1619
3. (3) Португалия – 1446
4. (4) Аргентина – 1445
5. (5) Бельгия – 1325
6. (8) Испания - 1231
7. (6) Польша – 1209
8. (11) Швейцария - 1190
9. (7) Франция – 1183
10. (9) Чили – 1162
65. (65) Россия – 534
Рейтинг ФИФА:
1. (1*) Германия – 1602 очка
2. (2) Бразилия – 1619
3. (3) Португалия – 1446
4. (4) Аргентина – 1445
5. (5) Бельгия – 1325
6. (8) Испания - 1231
7. (6) Польша – 1209
8. (11) Швейцария - 1190
9. (7) Франция – 1183
10. (9) Чили – 1162
65. (65) Россия – 534
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.