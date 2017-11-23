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Денис Попов: хорошо, что ошиблись в нашу сторону, а то сколько ЦСКА страдал

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал игру против "Бенфики" в Лиге чемпионов.

– Кого из игроков ЦСКА выделите по матчу с "Бенфикой"?

– Прежде всего отмечу, что здорово действовала вся команда. Ну а отдельно порадоваться можно за Щенникова, который в этом сезоне сильно прибавил, уже на протяжении многих матчей очень удачно играет в атаке и забивает наиважнейшие мячи.

– Щенников отличился из положения "вне игры"…

– Ошибаются все, в том числе и арбитры. Хорошо, что сейчас они ошиблись в нашу сторону, а то сколько мы уже страдали, что было наоборот. В любом случае победа ЦСКА закономерна: армейцы выглядели лучше, могли забивать еще, а "Бенфика" нанесла только один опасный удар, – передает слова Попова "Евро-Футбол".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:55
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3
(2)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:11) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
146 миллионов

Это когда Севилья вытащила ничью, и оставила шансы Спартаку? И пострадало 146 опарышей типа тебя?))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Кепончег УЕФА
в сторону цкг в этой лч ошиблись уже несколько раз. бенфика больше всех пострадала. бедолаги. а так пох.

больше всех?146 миллионов всего в одной стране "пострадали" морально во вторник.
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:56) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
в сторону цкг в этой лч ошиблись уже несколько раз. бенфика больше всех пострадала. бедолаги. а так пох.


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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