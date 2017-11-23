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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
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ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (18)
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Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Денис Попов: хорошо, что ошиблись в нашу сторону, а то сколько ЦСКА страдал
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов прокомментировал игру против "Бенфики" в Лиге чемпионов.
– Кого из игроков ЦСКА выделите по матчу с "Бенфикой"?
– Прежде всего отмечу, что здорово действовала вся команда. Ну а отдельно порадоваться можно за Щенникова, который в этом сезоне сильно прибавил, уже на протяжении многих матчей очень удачно играет в атаке и забивает наиважнейшие мячи.
– Щенников отличился из положения "вне игры"…
– Ошибаются все, в том числе и арбитры. Хорошо, что сейчас они ошиблись в нашу сторону, а то сколько мы уже страдали, что было наоборот. В любом случае победа ЦСКА закономерна: армейцы выглядели лучше, могли забивать еще, а "Бенфика" нанесла только один опасный удар, – передает слова Попова "Евро-Футбол".
– Кого из игроков ЦСКА выделите по матчу с "Бенфикой"?
– Прежде всего отмечу, что здорово действовала вся команда. Ну а отдельно порадоваться можно за Щенникова, который в этом сезоне сильно прибавил, уже на протяжении многих матчей очень удачно играет в атаке и забивает наиважнейшие мячи.
– Щенников отличился из положения "вне игры"…
– Ошибаются все, в том числе и арбитры. Хорошо, что сейчас они ошиблись в нашу сторону, а то сколько мы уже страдали, что было наоборот. В любом случае победа ЦСКА закономерна: армейцы выглядели лучше, могли забивать еще, а "Бенфика" нанесла только один опасный удар, – передает слова Попова "Евро-Футбол".
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