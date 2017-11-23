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Курбан Бердыев: честно говоря, игра Вернблума в нападении для меня открытие

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал предстоящую игру премьер-лиги с ЦСКА, которая состоится 26 ноября.

– В каком состоянии команда подходит к игре с ЦСКА и как скажется возвращение Наваса?

– В целом, положительно. Нужно понимать, что Сезар почти месяц не тренировался. Лишь по индивидуальной программе. Его готовность мы определим ближе к игре.

– Прошедший матч ЦСКА в Лиге чемпионов поможет "Рубину"?

– Сам принцип подготовки планируется тренером. Играть и восстанавливаться иногда лучше, чем просто неделю тренироваться, поэтому есть опыт. И в "Ростове" мы лучше выглядели, когда играли в Лиге чемпионов.

– В каком состоянии находится команда? Есть ли травмированные?

– К сожалению, Кузьмин еще не восстановился. В целом, остальные все в норме.

– В последних матчах Вернблум играет нападающего. Как вы к этому готовитесь?

– Честно говоря, для меня это открытие. Умение так играть, очень остро, на своих сильных качествах. Он не делает того, чего не умеет. Это умение нападающего. В целом, эта боевая единица достаточно серьезная.

– В первом туре "Рубин" победил ЦСКА отчасти благодаря везению и хорошей реализации. Сейчас с этим проблемы, как и с позиционным нападением. Команда будет рассчитывать только на контратаки?

– Мы работаем и над тем, и над другим. Ребята понимают, как нужно атаковать.

Советский спорт
Теги: Бердыев ЦСКА Рубин
Сегодня, 13:24
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