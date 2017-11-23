Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Вчера, 23:19
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Витинью - лучший игрок матча ЦСКА - "Бенфика" (2)
Вчера, 23:18
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (18)
ЦСКА обогнал "Зенит" по победам в Лиге чемпионов (18)
Вчера, 23:06
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Курбан Бердыев: честно говоря, игра Вернблума в нападении для меня открытие
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал предстоящую игру премьер-лиги с ЦСКА, которая состоится 26 ноября.
– В каком состоянии команда подходит к игре с ЦСКА и как скажется возвращение Наваса?
– В целом, положительно. Нужно понимать, что Сезар почти месяц не тренировался. Лишь по индивидуальной программе. Его готовность мы определим ближе к игре.
– Прошедший матч ЦСКА в Лиге чемпионов поможет "Рубину"?
– Сам принцип подготовки планируется тренером. Играть и восстанавливаться иногда лучше, чем просто неделю тренироваться, поэтому есть опыт. И в "Ростове" мы лучше выглядели, когда играли в Лиге чемпионов.
– В каком состоянии находится команда? Есть ли травмированные?
– К сожалению, Кузьмин еще не восстановился. В целом, остальные все в норме.
– В последних матчах Вернблум играет нападающего. Как вы к этому готовитесь?
– Честно говоря, для меня это открытие. Умение так играть, очень остро, на своих сильных качествах. Он не делает того, чего не умеет. Это умение нападающего. В целом, эта боевая единица достаточно серьезная.
– В первом туре "Рубин" победил ЦСКА отчасти благодаря везению и хорошей реализации. Сейчас с этим проблемы, как и с позиционным нападением. Команда будет рассчитывать только на контратаки?
– Мы работаем и над тем, и над другим. Ребята понимают, как нужно атаковать.
Советский спорт
– В каком состоянии команда подходит к игре с ЦСКА и как скажется возвращение Наваса?
– В целом, положительно. Нужно понимать, что Сезар почти месяц не тренировался. Лишь по индивидуальной программе. Его готовность мы определим ближе к игре.
– Прошедший матч ЦСКА в Лиге чемпионов поможет "Рубину"?
– Сам принцип подготовки планируется тренером. Играть и восстанавливаться иногда лучше, чем просто неделю тренироваться, поэтому есть опыт. И в "Ростове" мы лучше выглядели, когда играли в Лиге чемпионов.
– В каком состоянии находится команда? Есть ли травмированные?
– К сожалению, Кузьмин еще не восстановился. В целом, остальные все в норме.
– В последних матчах Вернблум играет нападающего. Как вы к этому готовитесь?
– Честно говоря, для меня это открытие. Умение так играть, очень остро, на своих сильных качествах. Он не делает того, чего не умеет. Это умение нападающего. В целом, эта боевая единица достаточно серьезная.
– В первом туре "Рубин" победил ЦСКА отчасти благодаря везению и хорошей реализации. Сейчас с этим проблемы, как и с позиционным нападением. Команда будет рассчитывать только на контратаки?
– Мы работаем и над тем, и над другим. Ребята понимают, как нужно атаковать.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.