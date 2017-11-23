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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
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Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
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ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
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Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Квинси Промес: на "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое
Форвард "Спартака" Квинси Промес высказал мнение о предстоящей встрече с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов. Игра состоится 6 декабря на "Энфилде".
"На "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое. Теперь все внимание на понедельник", – написал голландец на своей странице в Twitter.
"На "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое. Теперь все внимание на понедельник", – написал голландец на своей странице в Twitter.
We can still finish the job at Anfield. Now full focus on Monday #Spartak #QP10 pic.twitter.com/JEOYuZf5IB— Quincy Promes (@QPromes) November 23, 2017
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