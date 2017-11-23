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Квинси Промес: на "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое

Форвард "Спартака" Квинси Промес высказал мнение о предстоящей встрече с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов. Игра состоится 6 декабря на "Энфилде".

"На "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое. Теперь все внимание на понедельник", – написал голландец на своей странице в Twitter.

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 13:38
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