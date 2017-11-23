Квинси Промес: на "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое

We can still finish the job at Anfield. Now full focus on Monday #Spartak #QP10 pic.twitter.com/JEOYuZf5IB — Quincy Promes (@QPromes) November 23, 2017

Форвард "Спартака" Квинси Промес высказал мнение о предстоящей встрече с "Ливерпулем" в рамках Лиги чемпионов. Игра состоится 6 декабря на "Энфилде"."На "Энфилде" мы все еще можем закончить начатое. Теперь все внимание на понедельник", – написал голландец на своей странице в Twitter.