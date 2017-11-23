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Роман Широков: у ЦСКА больше шансов выйти в плей-офф ЛЧ, чем у "Спартака"

Глава профсоюза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал победу "армейцев" над "Бенфикой" (2:0).

"ЦСКА показал отличный результат. И всё бы хорошо, но "Базель" свой матч тоже выиграл. Это сильно осложняет "армейцам" задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.

Из двух наших клубов больше шансов на выход из группы, думаю, у ЦСКА. Тем более опыт есть - красно-синие уже выходили в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре.

Однако если ЦСКА и "Спартак" продолжат борьбу в Лиге Европы, это будет достойным результатом. А если в еврокубковую весну выйдут четыре наших клуба, это вообще будет супер!" - передает слова Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков ЦСКА
Сегодня, 13:55
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14
(3)
№14 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Но если всю картину посмотреть, то я считаю что игра в ЛЕ больше принесет очков в капилку нежели вылет в следующем туре ЛЧ....

Всё правильно. Только не учёл то обстоятельство, что для "великих" "говночашка" (как они этот кубок сами называют) не нужна, поэтому спам тупо сольётся в 1/16 финала.
Регистрация: 26.10.2016
№13 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Я считаю шансов нет ни у кого. Зачем надеяться на чудо, а по другому не получится. Севилья разнесет Марибор даже с их дырявой обороной, тупо забьют больше чем пропустят, а Ливерпуль будет заряжен на победу, так как поражение вообще оставляет за бортом, ничья - теряет первое место и в следующем туре попадается победитель другой группы. Потому Спартаку легкой прогулки не будет. Играть на Энфилде с замотивированным Ливером? По поводу ЦСКА, тут вообще все понятно по мне. Базель уничтожит немотивированную Бенфику и по результатам очной встречи даже при сливе МЮ, возьмет второе место. Это я не беру в расчет что тупо играть на выезде ЦСКА не кому. МЮ конечно поднасрало своим сливом знатно. Хотя с другой стороны сами виноваты, когда сливали матч Базелю на своем поле безвольно и безхребетно. Но если всю картину посмотреть, то я считаю что игра в ЛЕ больше принесет очков в капилку нежели вылет в следующем туре ЛЧ....
Регистрация: 11.07.2006
№12 Написал: AVG Россия (Сегодня, 14:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто в опорке у ЦСКА будет играть? Верблум.Натхо отдыхают. Л.Березуцкий и Миланов травмы. Кто на замену не спрашиваю . Кто в основе играть будет?
Регистрация: 18.11.2016
№11 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 14:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Шансов уже нет ни у кого. Что спаму, что ЦСКА нужно выигрывать в гостях у английских клубов. Это просто не реально.
Регистрация: 26.10.2016
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: nevada007
Ну вот где здесь здравый смысл??

не ищи у Широкова здравый смысл.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: Spartacus1971
Не согласен,больше шансов как раз у Спартака и скажу почему


С одной стороны так, но Ливеру нужно, как минимум не проигрывать, а МЮ можно и проиграть некрупно при том, что должна же Бенфика хоть дверью напоследок хлопнуть.
Поэтому шансы равные, но невысокие...


Согласен,по чесноку обе команды всё-таки сами виноваты что оказались в такой ситуации.Спартак потерял шансы со словенцами ещё в 1 матче,а кони с Ман Ю должны были сыграть посмелее в 1 матче,вон Базель же их обыграл,но в одном матчк может случиться всё,конечно шансов у обеих команд мало,но поглядим как карты лягут.И ещё самое важное,состав коней будет не основной,а у нас основной.
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nevada007
Ну вот где здесь здравый смысл?? Для выхода коней в плей-офф должны сойтись два фактора: обязательная победа на Олд-Траффорд и обязательная потеря очков Базелем, тогда как для Спартака один - обязательная победа на энфилде!.. Да и М.Ю. все-таки сильнее ливера.... соответственно у Спартака шансов-то побольше будет, но успехов обоим клубам!

Ничья при поражении Базеля нас тоже устроит...
А вот вас ничья точно не выводит...
Вот тебе и здравый смысл

А уж если говорить о здравом смысле, то шансов у Спартака и ЦСКА практически нет. Я с трудом представляю себе положительные результаты обеих команд...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Поло
nevada007,

Spartacus1971,
тут есть дополнительный пункт: Базель может проиграть на выезде Бенфике, а уже все решивший Ман Ю сыграть вничью с ЦСКА


Ты не понял,конечно всё может быть,но мы исходим из реальной ситуации.Только победа даст шанс Спартаку,а коням победы может не хватить,а про ничью вообще не говорю.
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:16) #
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online

Цитата: Spartacus1971
Не согласен,больше шансов как раз у Спартака и скажу почему


С одной стороны так, но Ливеру нужно, как минимум не проигрывать, а МЮ можно и проиграть некрупно при том, что должна же Бенфика хоть дверью напоследок хлопнуть.
Поэтому шансы равные, но невысокие...
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: nevada007 (Сегодня, 14:16) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: nevada007
сойтись два фактора: обязательная победа на Олд-Траффорд и обязательная потеря очков Базелем

ну не совсем так
может устроить и ничья, если Базель влетит Бенфике
а так подпишусь - удачи обоим клубам

Но все равно же ЦСКА зависим не только от себя, но и от Базеля
Регистрация: 27.05.2016
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:13) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nevada007
сойтись два фактора: обязательная победа на Олд-Траффорд и обязательная потеря очков Базелем

ну не совсем так
может устроить и ничья, если Базель влетит Бенфике
а так подпишусь - удачи обоим клубам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Поло (Сегодня, 14:13) #
  • +2
  •  (2)

nevada007,

Spartacus1971,
тут есть дополнительный пункт: Базель может проиграть на выезде Бенфике, а уже все решивший Ман Ю сыграть вничью с ЦСКА
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не согласен,больше шансов как раз у Спартака и скажу почему,Ман Ю сильнее чем Ливерпуль в смысле организации и в обороне.Кроме того,если Спартак победит,то точно выходит,а если кони победят,то всё будет зависеть от того как сыграет Бвзель,так что Широков не подумал прежде чем сказать.А так удачи и нам и коням,будет заруба.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот где здесь здравый смысл?? Для выхода коней в плей-офф должны сойтись два фактора: обязательная победа на Олд-Траффорд и обязательная потеря очков Базелем, тогда как для Спартака один - обязательная победа на энфилде!.. Да и М.Ю. все-таки сильнее ливера.... соответственно у Спартака шансов-то побольше будет, но успехов обоим клубам!
Регистрация: 27.05.2016
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