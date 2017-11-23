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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (3)
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (3)
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Роман Широков: у ЦСКА больше шансов выйти в плей-офф ЛЧ, чем у "Спартака"
Глава профсоюза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал победу "армейцев" над "Бенфикой" (2:0).
"ЦСКА показал отличный результат. И всё бы хорошо, но "Базель" свой матч тоже выиграл. Это сильно осложняет "армейцам" задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.
Из двух наших клубов больше шансов на выход из группы, думаю, у ЦСКА. Тем более опыт есть - красно-синие уже выходили в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре.
Однако если ЦСКА и "Спартак" продолжат борьбу в Лиге Европы, это будет достойным результатом. А если в еврокубковую весну выйдут четыре наших клуба, это вообще будет супер!" - передает слова Широкова "Чемпионат".
"ЦСКА показал отличный результат. И всё бы хорошо, но "Базель" свой матч тоже выиграл. Это сильно осложняет "армейцам" задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.
Из двух наших клубов больше шансов на выход из группы, думаю, у ЦСКА. Тем более опыт есть - красно-синие уже выходили в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре.
Однако если ЦСКА и "Спартак" продолжат борьбу в Лиге Европы, это будет достойным результатом. А если в еврокубковую весну выйдут четыре наших клуба, это вообще будет супер!" - передает слова Широкова "Чемпионат".
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