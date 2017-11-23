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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Андрей Аксенов: раз "Базель" обыграл "Манчестер", то и ЦСКА сможет
Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов высказался о победе красно-синих в матче Лиги чемпионов над португальской "Бенфикой".
"Армейцы провели хороший матч благодаря правильному плану на игру. "Бенфика", честно говоря, не создала ничего возле наших ворот, при этом мы сами имели очень много моментов.
Теперь надо бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда будет готовиться к тому, чтобы победить в последнем туре "Манчестер Юнайтед". Не сомневаюсь, что, раз "Базель" обыграл "Манчестер", то и ЦСКА сможет.
Несмотря на то что у швейцарцев перед нами преимущество в личных встречах, я уверен, что красно-синие сильнее по классу, чем эта команда", - передает слова Аксенова "Газета.Ru".
"Армейцы провели хороший матч благодаря правильному плану на игру. "Бенфика", честно говоря, не создала ничего возле наших ворот, при этом мы сами имели очень много моментов.
Теперь надо бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда будет готовиться к тому, чтобы победить в последнем туре "Манчестер Юнайтед". Не сомневаюсь, что, раз "Базель" обыграл "Манчестер", то и ЦСКА сможет.
Несмотря на то что у швейцарцев перед нами преимущество в личных встречах, я уверен, что красно-синие сильнее по классу, чем эта команда", - передает слова Аксенова "Газета.Ru".
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