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Андрей Аксенов: раз "Базель" обыграл "Манчестер", то и ЦСКА сможет

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов высказался о победе красно-синих в матче Лиги чемпионов над португальской "Бенфикой".

"Армейцы провели хороший матч благодаря правильному плану на игру. "Бенфика", честно говоря, не создала ничего возле наших ворот, при этом мы сами имели очень много моментов.

Теперь надо бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Команда будет готовиться к тому, чтобы победить в последнем туре "Манчестер Юнайтед". Не сомневаюсь, что, раз "Базель" обыграл "Манчестер", то и ЦСКА сможет.

Несмотря на то что у швейцарцев перед нами преимущество в личных встречах, я уверен, что красно-синие сильнее по классу, чем эта команда", - передает слова Аксенова "Газета.Ru".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 14:26
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№1 Написал: AVG Россия (Сегодня, 14:53) #
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