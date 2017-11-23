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Владимир Эштреков: "Локомотив" с достоинством выйдет из ситуации в Лиге Европы

Бывший тренер "Локомотива" Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча железнодорожников с "Копенгагеном".

"Задача "Локо" ясна - нужно побеждать. Думаю, все будет нормально. Давление есть в любой игре, но команда уже опытная, провела немало трудных матчей и на международном уровне, и в чемпионате. Самое главное сейчас - показать максимум своих возможностей.

Форма у "Локо" - хорошая, в российской премьер-лиге он лидирует. Так что, думаю, "железнодорожники" с достоинством и честью выйдут из сложной ситуации в Лиге Европы. Ничего сложного в матче с "Копенгагеном" нет - играть можно с любым соперником", - передает слова Эштрекова "Газета.Ru".
Теги: Эштреков Локомотив
Сегодня, 14:53
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