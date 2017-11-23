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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александер Чеферин: меня беспокоит финансовое положение "Милана"
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации "Милана", который может быть исключен из еврокубков за возможное нарушение финансового фэйр-плей.
"Ничего не могу сказать, но мы работаем на этим. Разумеется, меня беспокоит финансовое положение "Милана". Время покажет. В середине декабря компетентные органы выступят с заявлением.
Случится может всякое, но сейчас говорить об этом преждевременно", – цитирует функционера "Советский спорт" со ссылкой на La Repubblica.
"Ничего не могу сказать, но мы работаем на этим. Разумеется, меня беспокоит финансовое положение "Милана". Время покажет. В середине декабря компетентные органы выступят с заявлением.
Случится может всякое, но сейчас говорить об этом преждевременно", – цитирует функционера "Советский спорт" со ссылкой на La Repubblica.
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