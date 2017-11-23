Половина болельщиков "Халл Сити" проголосовала за немедленную отставку Леонида Слуцкого

Издание Hull Daily Mail провело голосование по поводу главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого. 51% респондентов проголосовало за немедленную отставку российского специалиста.30% опрошенных против увольнения, полагая, что Слуцкий способен исправить ситуацию. 19% болельщиков полагает, что тренеру нужно дать время в течение нескольких ближайших матчей."Халл Сити" на данный момент занимает 20-е место в чемпионшипе.