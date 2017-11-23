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Половина болельщиков "Халл Сити" проголосовала за немедленную отставку Леонида Слуцкого

Издание Hull Daily Mail провело голосование по поводу главного тренера "Халл Сити" Леонида Слуцкого. 51% респондентов проголосовало за немедленную отставку российского специалиста.

30% опрошенных против увольнения, полагая, что Слуцкий способен исправить ситуацию. 19% болельщиков полагает, что тренеру нужно дать время в течение нескольких ближайших матчей.

"Халл Сити" на данный момент занимает 20-е место в чемпионшипе.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 15:26
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7
(6)
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:42) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не должен 1 % испортить карьеру ЛВС.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
...что дальше, Краснодар или Зенит? делайте ставки господа!

Спартак Москва)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: prime
последние места с одним из лучших составов

Лучших? Это когда половину основы продали, понабрали не пойми кого+травмированных уйма?

P.S. Крючкохвостые заминусовали...видимо считают, что их макаронник сделал бы Халл шампиньонами laughing


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
другой бы со стыда сгорел и сам ушел от такого позора,но эта наглая еврейская рожа будет до последнего высиживать и надеяться на дурачка выехать и ждать пока пинка под сраку не дадут,а потом еще с Абрамом вывернут всё,что он якобы сам ушёл,гоните нах этого карманного физрука, иначе загремите в любительскую лигу,как показала практика без чемоданчиков и админресурса,толстопуз пшик

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
что дальше, Краснодар или Зенит?

сначала будет смачный пинок под жирный сральник smile
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
...что дальше, Краснодар или Зенит? делайте ставки господа!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
последние места с одним из лучших составов
без гинера ниочем
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (10)
online

Не половина болельщиков, а половина проголосовавших на сайте газеты...
Регистрация: 26.01.2007
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