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Владимир Путин может принять участие в жеребьевке ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин будет присутствовать на жеребьевке ЧМ-2018.

"Мы не исключаем такой возможности, надеемся, что у президента будет время для этого. Это важное событие, так как подготовка к чемпионату мира продолжается - и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры.

Подготовка идёт полным ходом, мероприятие обещает быть великолепным", - цитирует Пескова "Интерфакс".
Сегодня, 15:41
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№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 16:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И в группу к сборной России достается.... кхм Испания, нет давайте другой шар...
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: Поло (Сегодня, 16:01) #
  • -1
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И в победном голе в финале ЧМ в ворота Бразильцев
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: prime Пенза (Сегодня, 15:59) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
самые слабые соперники в группе обеспечены?
Регистрация: 2.08.2009
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ОН все может. не новость.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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