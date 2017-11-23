Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (6)
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (6)
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (5)
03:39
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Владимир Путин может принять участие в жеребьевке ЧМ-2018
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин будет присутствовать на жеребьевке ЧМ-2018.
"Мы не исключаем такой возможности, надеемся, что у президента будет время для этого. Это важное событие, так как подготовка к чемпионату мира продолжается - и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры.
Подготовка идёт полным ходом, мероприятие обещает быть великолепным", - цитирует Пескова "Интерфакс".
"Мы не исключаем такой возможности, надеемся, что у президента будет время для этого. Это важное событие, так как подготовка к чемпионату мира продолжается - и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры.
Подготовка идёт полным ходом, мероприятие обещает быть великолепным", - цитирует Пескова "Интерфакс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.