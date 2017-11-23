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"Спартак" оштрафован на 185 тысяч рублей

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матчей 17-го тура премьер-лиги "Краснодар" - "Спартак" (1:4) и "Уфа" - "Урал" (2:0).

"Московский "Спартак" оштрафован на 185 тыс. рублей. В матче против "Краснодара" фанаты московского клуба выкрикивали нецензурные выражения (100 тыс. рублей), использовали пиротехнику на трибуне (10 тыс. рублей), а также вели неправомерные действия на секторе (75 тыс. рублей).

Футбольный клуб "Уфа" оштрафован на 25 тыс. рублей за неразрешенный баннер на трибуне", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Спартак
Сегодня, 15:57
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