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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет "МЮ", а "Базель" потеряет очки с "Бенфикой" (19)
Кейлор Навас восстановился после травмы и вернулся в общую группу
Голкипер Кейлор Навас восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба.
Кейлор Навас получил травму 19 ноября на тренировке и с тех пор на поле не выходил.
В текущем сезоне Кейлор Навас принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и пропустил 5 голов.
Кейлор Навас получил травму 19 ноября на тренировке и с тех пор на поле не выходил.
В текущем сезоне Кейлор Навас принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и пропустил 5 голов.
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