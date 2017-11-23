Голкипер Кейлор Навас восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба.Кейлор Навас получил травму 19 ноября на тренировке и с тех пор на поле не выходил.В текущем сезоне Кейлор Навас принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и пропустил 5 голов.