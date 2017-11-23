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Кейлор Навас восстановился после травмы и вернулся в общую группу

Голкипер Кейлор Навас восстановился после травмы и вернулся в общую группу, сообщает официальный сайт клуба.

Кейлор Навас получил травму 19 ноября на тренировке и с тех пор на поле не выходил.

В текущем сезоне Кейлор Навас принял участие в 6 матчах чемпионата Испании и пропустил 5 голов.
Теги: Навас Реал
Сегодня, 16:29
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