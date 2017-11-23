Анзор Кавазашвили: если "Спартак" выйдет в 13 вместо 11 человек – он, конечно, "Ливерпуль" обыграет

2-кратный чемпион СССР и обладатель звания лучшего вратаря страны Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервьюпрокомментировал итоги матча "Спартака" против "Марибора", и оценил возможности красно-белых на продолжение борьбы за выход в группу 16-ти Лиги Чемпионов УЕФА.- Думаю «Спартак» получил по заслугам. За свои тактические ошибки. В чем они заключаются? Команда в последнее время побеждает в всех матчах, и играет одним составом. Естественно, что основные игроки должны продолжать играть. Только в том случае, если кто-то из них заболел – нужно подтягивать резерв. Это первое.Второе: кто виноват в том, что нарушается нацеленность на свою игру при выборе состава? Естественно, первый вопрос по этому поводу к тренеру. В матче с «Марибором» на поле вышли футболисты, которые не являются основными игроками. И команда играет в удержание мяча, словно хочет сохранить ничейный результат. И это когда нужна победа. Но победа достигается за счёт агрессивной игры в атаке. И это то, что делал «Спартак» на протяжении последних 10 матчей.Я не могу понять одного: если после первого тайма, когда стала ясно что команде нужно играть быстрее, темпераментнее. Когда нужно переходить из обороны в атаку быстро, и коллективно атаковать чужие ворота – тут же на поле появляются Глушаков, Зобнин. И тут-же команда начала оживать. Спрашивается, почему же тогда они не играли сразу? Если они не готовы, то они просто не должны выходить на поле. Их нужно вылечить до конца. А если здоровы – почему не играют со старта? На мой взгляд, это была тактическая ошибка со стороны руководства клуба.Следующее: когда опытные футболисты играют на победу, и ведут в счёте: особенно во втором тайме, когда команда имеет ряд шикарных моментов для взятия чужих ворот - простите, но такие голы всё-же должны были забивать.Удивляет расстановка игроков в нападении. Атакующий центральный нападающий Зе Луиш, вдруг, оказался на постоянной основе на левом фланге. А в центральной зоне начал работать Квинси Промес. Что это такое? Неужели нет никого, ни на поле, ни на скамейке, чтобы он сказал: Квинси, на левом фланге ты всегда играешь более опасно и результативно. А Зе Луиш – никак не левый нападающий. Он центральный, агрессивный форвард. Он может и должен из центра забивать голы. А не слева отдавать пасы!И лишь за 20-30 минут до конца второго тайма они, наконец-таки поменялись местами, и опасность воротам явно возросла.Четвёртое: при потере мяча, и не имея сзади опытного защитника, дисквалифицированного Джикию – как можно так глупо расположиться, чтобы на последней минуте пропустить гол? Тут я должен сделать замечание хорошему, перспективному вратарю Селихову: он же видит что мяч с нападающим находится почти на лицевой линии. Мяч практически уже уходит. Ну ексель-мопсель! Из этой позиции можно лишь либо простреливать, и этот прострел пролетит около вратаря, или же возможна передача верхом, за голову вратаря – но тут уже должен отвечать защитник.Вратарь занимает позицию у ближней штанги, идёт несильный прострел мимо голкипера, а он даже не пытается его прервать либо поймать, выкинув руку. Это ведь тоже ошибка.Повторюсь: главная, глобальная ошибка была в первом тайме, когда команда играла словно на удержание ничьей. Вторая – постоянные смены позиции между Промесом и Зе Луишем. Третье – основной состав должен играть постоянно, и с первых минут. И лишь когда они уже выигрывают в 2 или 3 мяча – тогда можно выпускать резервистов.Думаю, «Спартак» сам проиграл этот матч. И в этом, считаю, виноват главный тренер, что выпустил такой состав на игру. Голкипер Селихов – он ещё молодой. Он ещё наберётся опыта, и станет классным вратарем. Но главный тренер не имеет права допускать таких ошибок. Неужели никто не мог, вдобавок, ему подсказать? Неужели они все боятся это сделать? Разве так можно?Если сегодня Самедов сидит в запасе, и, насколько я видел – он готов играть, то почему он не на поле? А если Глушаков болеет – почему он сидит в запасе? Неужели матч с «Марибором» был неважен для команды? Почему основные игроки сидят в запасе? И чего мы по-сути добились?Почему основные игроки оказались на скамейке запасных?Команда ведь сыграла вничью, и на этом по-сути всё закончилось. Мы практически лишились права продолжать играть в Лиге Чемпионов. Мне сейчас за мою любимую команду обидно. Потому что это не команда проиграла, а проиграло руководство.- Скажу так: Попов мне абсолютно не понравился в этой игре. Его нужно было заменять раньше. Моё мнение: Ивелин Попов в целом для «Спартака» не подходит. Мельгарехо ещё для «Спартака» не созрел. Он – перспективный, талантливый игрок. Извините, но это не Хусаинов, который для «Спартака» закрывал целую зону, а, получая мяч – творил с ним чёрт его знает что. Он был атакующим, результативным исполнителем. И Мельгарехо до его уровня ещё нужно дорасти.Но у «Спартака» есть уже готовые исполнители. И они сидят в запасе! А должны играть. Вот когда они будут на поле – мы уже будем с ним и спрашивать. Например у Промеса и Зе Луиша сейчас нужно спросить: почему они поменялись местами? Вы это сделали сами, или вам дали команду так действовать?Сейчас у нас есть много вопросов. Мы смотрим, анализируем игру. Точнее – анализируем то, что мы видим. Но мы ведь не знаем что осталось за кадром. Что было сказано тренером? Какая была тактика, установка.- Да, конечно. Согласен с вами. Например, если «Спартак» выйдет на поле в 13 человек вместо 11 – он, конечно, «Ливерпуль» на их поле обыграет. Друзья мои, для того чтобы «Спартаку» обыгрывать «Ливерпуль» в Англии – нужно быть выше их на голову. Но сегодня это нет.Я абсолютно не уверен в том, что «Спартак» сможет выйти и обыграть «Ливерпуль». Я абсолютно не уверен в этом.