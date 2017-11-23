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Болельщик "Спартака", перенесший инсульт, нанесет символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом"

Болельщик "Спартака" Петр, который стал инвалидом после инсульта, случившегося в 2014 году, нанесет символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом".

Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 18:42
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(1)
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 19:14) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
нет слов...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:51) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья. футболисты и главный еврей хоть немного помогли парню финансами? кроме предложения первого удара?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Сил и здоровья тебе, Болельщик! Одна мечта уже вот-вот осуществится, пускай и еще одно чудо случится - ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!
Регистрация: 13.08.2015
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