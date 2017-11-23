Болельщик "Спартака", перенесший инсульт, нанесет символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом"

Болельщик "Спартака" Петр, который стал инвалидом после инсульта, случившегося в 2014 году, нанесет символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом".