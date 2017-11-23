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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Вардаром"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с македонским "Вардаром".

"Зенит": Лодыгин, Терентьев, Маммана, Мевля, Жирков, Ерохин, Ригони, Нобоа, Шатов, Полоз, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Кришито, Новосельцев, Карпов, Паредес, Краневиттер, Дриусси.
Теги: Зенит
Сегодня, 20:11
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7
(2)
№7 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то Дриусси присел конкретно на скамейку.
Регистрация: 15.07.2017
№6 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Riders1990
Цитата: irv
Господи, какой же у тебя пипец в голове творится!
Даже страшно.

И такой пипец у 80ти процентов бомжей и коней на этом сайте

ваши тоже не отстают, везде гумна хватает
Регистрация: 26.08.2010
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: irv
Господи, какой же у тебя пипец в голове творится!
Даже страшно.

И такой пипец у 80ти процентов бомжей и коней на этом сайте


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:24) #
  • -4
  •  (6)

дзюба и лодыгин , хана вардару
Регистрация: 19.06.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:21) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Отличный состав, интересненько глянуть. Ну, Кокорин, понятно. От Жиркова жду игры, как в сборной.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: irv Курск (Сегодня, 20:17) #
  • +5
  •  (13)
online

Цитата: Городовой
Нормально)Основа отдохнет и в понедельник нагнет свинок на их Чпок-Арене.Удачи парням и без травм.Рад,что Манчини не стал валять дурака с основой.Основой мы Шпартальку изнасилуем скоро laughing А то хрюкать громко больно стали.Марибор на место истинное поставил,а мы просто зароем хрюкающий проект)Зачем стране в Европе команда,которая Словению не в состоянии обыграть?



Господи, какой же у тебя пипец в голове творится!
Даже страшно.


P.S: удачи нашим всем клубам в Европе!


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:14) #
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально)Основа отдохнет и в понедельник нагнет свинок на их Чпок-Арене.Удачи парням и без травм.Рад,что Манчини не стал валять дурака с основой.Основой мы Шпартальку изнасилуем скоро laughing А то хрюкать громко больно стали.Марибор на место истинное поставил,а мы просто зароем хрюкающий проект)Зачем стране в Европе команда,которая Словению не в состоянии обыграть?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
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