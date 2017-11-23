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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Арьен Роббен: возможно, завершу карьеру уже после этого сезона
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не исключает, что по окончании сезона повесит бутсы на гвоздь.
"Возможно, завершу карьеру уже после этого сезона. Возможно, меня ждет что-то новое, или я отыграю еще три года за "Баварию". Все возможно.
Я смотрю лишь на следующую игру, не дальше. Хочу постараться как можно дольше играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Как долго это продлится – не знаю", - цитирует Роббена Bild.
"Возможно, завершу карьеру уже после этого сезона. Возможно, меня ждет что-то новое, или я отыграю еще три года за "Баварию". Все возможно.
Я смотрю лишь на следующую игру, не дальше. Хочу постараться как можно дольше играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Как долго это продлится – не знаю", - цитирует Роббена Bild.
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