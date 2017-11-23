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Арьен Роббен: возможно, завершу карьеру уже после этого сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не исключает, что по окончании сезона повесит бутсы на гвоздь.

"Возможно, завершу карьеру уже после этого сезона. Возможно, меня ждет что-то новое, или я отыграю еще три года за "Баварию". Все возможно.

Я смотрю лишь на следующую игру, не дальше. Хочу постараться как можно дольше играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Как долго это продлится – не знаю", - цитирует Роббена Bild.
Сегодня, 21:25
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