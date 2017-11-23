Арьен Роббен: возможно, завершу карьеру уже после этого сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен не исключает, что по окончании сезона повесит бутсы на гвоздь."Возможно, завершу карьеру уже после этого сезона. Возможно, меня ждет что-то новое, или я отыграю еще три года за "Баварию". Все возможно.Я смотрю лишь на следующую игру, не дальше. Хочу постараться как можно дольше играть на высоком уровне и получать удовольствие от футбола. Как долго это продлится – не знаю", - цитирует Роббена Bild.