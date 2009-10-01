Рабинер о том, что "Матч ТВ" показывает игру "Зенита", а не "Локомотива": кое-где попутали страну со своей компанией

В матче "Зенит" - "Вардар" вообще ничего не решается. В матче "Локомотив" - "Копенгаген" решается многое. Но в прямом эфире по "Матч ТВ" стоит "Зенит". По-моему, кое-где попутали страну со своей компанией. — Igor Rabiner (@IgorRabiner) November 23, 2017

Журналист Игорь Рабинер в своем твиттере раскритиковал телеканал "Матч ТВ".По главному каналу холдинга сегодня в прямом эфире транслируется игра "Зенит" – "Вардар". Петербургская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы.Встреча между "Локо" и "Копенгагеном" транслируется на платном канале "Матч! Футбол 1".