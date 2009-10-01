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Рабинер о том, что "Матч ТВ" показывает игру "Зенита", а не "Локомотива": кое-где попутали страну со своей компанией

Журналист Игорь Рабинер в своем твиттере раскритиковал телеканал "Матч ТВ".

По главному каналу холдинга сегодня в прямом эфире транслируется игра "Зенит" – "Вардар". Петербургская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Встреча между "Локо" и "Копенгагеном" транслируется на платном канале "Матч! Футбол 1".

Сегодня, 21:44
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46
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№46 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Канделаки видно очень "дружна" с финансами Газпрома.

Заговор, дурашка???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№45 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 22:40) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Челси»
хоть симпатизирую паравозам намного больше чем Зениту(см подпись в низу) но как нейтральный болельщик предпочел бы смотреть ни чего не значащий матч Зенита чем Паравозов. Извините паравозы,но смотреть за игрой Зенита намного приятнее чем на вашу


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Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
Регистрация: 4.05.2015
№44 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:34) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Газпром-медиа. Хули вы доепались. Будет РЖД-медиа , будет вам счастье, ну или Лукойл-медиа на худой ваш конец smile


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№43 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
на игре 45 к зрителей. а сколько на дрезине?

Вот и смотрели бы тренировку свою сами, а Локо ведет борьбу за выход в плей-офф. МАТЧ ТВ превратили в питерский канал, когда был ваш собственный канал(кажется ТВ100) , в других городах футбол запрещали транслировать , а сейчас с федерального не уходят Зенит и СКА. Канделаки видно очень "дружна" с финансами Газпрома.
Регистрация: 20.03.2014
№42 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:28) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: sanyapytilin
Кто башляет, того и показывают.

Цитата: sanyapytilin
Уверен на 100%, что только болелам Зенита интересен этот товарищеский матч, да и то в фоновом режиме.

Цитата: Skyline
на игре 45 к зрителей. а сколько на дрезине?

А об остальной части болел ты не подумал?! Вот я сегодня разговаривал с болельщиками ЦСКА, Динамо, Спартака (Зенита нету среди знакомых, поколение не то, тогда Зенит где-то болтался в заду, уж извини smirk ) и все они единодушно хотели бы посмотреть игру Локо, просто чисто со спортивной точки зрения, а тут смотреть на придурка Дзюбу, "красавцев" с Аргентины и слушать нудного Черданцева (хорошо хоть не в паре с Геной)!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№41 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Прав Кутарба - пля!

ясли sweat_smile
Регистрация: 1.02.2017
№40 Написал: Al_3000 СПб (Сегодня, 22:17) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
По мне так это Москвичи попутали страну - Четыре команды представляют сейчас Россию в Европе, три Московских и одна Питерская. Причем Зенит самый рейтинговый клуб, и самый успешный в Европе из всех наших.
Так что после показа Спартака и ЦСКА вопрос кого показывать Зенит или Локо адекватными ТВ менеджерами решается в раз.


--------------------
Зенит навсегда!
Когда газ в России завершится, Зенит станет спонсором ГазПрома.
Регистрация: 26.03.2008
№39 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: Смотрящий
Вместе пишется.


Слитно... )))))))))))))


Вот-вот!
Не куда, не чего, не где, ни что, ни кто, ни какой...
Прав Кутарба - пля!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№38 Написал: trent (Сегодня, 22:16) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, политпроект, газпрем тв...епта...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№37 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:14) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
а я вот сомневаюсь. Сколько поклонников у Локо? Я их прошлые матчи без звука смотрел и от урывками. Настолько у них унылая игра.

поклонников у них немного,но ЕК смотрят болельщики разных клубов и объективно с точки зрения интриги их матч интереснее,там кстати 2:1 уже,не являюсь фанатом закрытой игры Палыча,сам критикую часто за унылую игру,но в данном случае двух мнений быть не может
Регистрация: 1.02.2017
№36 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Смотрящий
Вместе пишется.


Слитно... )))))))))))))
Регистрация: 26.01.2007
№35 Написал: 4-yapipetka северодвинск (Сегодня, 22:13) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
намного вместе пишется, я зенит со страной не ровняю робинер локомотив рровняет
Регистрация: 5.11.2017
№34 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:12) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
а что показывать то унылую дрезину?

Которая спокойно на классе на выезде дерет Зинаиду smile
Регистрация: 2.02.2012
№33 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 22:10) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: golden Axe
вообще не аргумент,речь идет о том сколько зрителей готовы были посмотреть бесплатную трансляцию по ТВ,уверен,запусти сейчас на выбор голосование и матч Локомотив Копенгаген был бы больше востребован с большим отрывом,а то что на вас пришли 45 так на вас только в Питере и ходят,а приезжаете на выезд в условную Пермь,там и знать не знают что такое зенит

а я вот сомневаюсь. Сколько поклонников у Локо? Я их прошлые матчи без звука смотрел и от урывками. Настолько у них унылая игра. Да, результат есть пока, но уныло до жути. А в Зените есть на кого посмотреть, даже когда полудублем играем.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№32 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:08) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Blessing
Рейтинг. ёптать, самая популярная команда страны, и самая знаковая компания России в мире.


Манкурты.
Регистрация: 6.10.2009
№31 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 22:08) #
  • +3
  •  (13)
online

Согласен полностью. Достал до жути этот полит проект под названием ФК Путинец и все его прихвостни.
Регистрация: 12.03.2017
№30 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4-yapipetka
у зенита на много больше болельщиков и они хотят смотреть зенит а робинер если хочет пусть идет на стадион и локомотив со всей страной не равняет

Да, Равнять со всей страной можно только Зенит.

Намного. Вместе пишется.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№29 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:06) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Халк
Сколько зрителей сейчас на стадионе на игре Локомотив?

вообще не аргумент,речь идет о том сколько зрителей готовы были посмотреть бесплатную трансляцию по ТВ,уверен,запусти сейчас на выбор голосование и матч Локомотив Копенгаген был бы больше востребован с большим отрывом,а то что на вас пришли 45 так на вас только в Питере и ходят и то по бесплатным билетам половина,а приезжаете на выезд в условную Пермь,там и знать не знают что такое зенит,хорошо что есть Сопкаст и можно самому выбирать что смотреть,а не то что тебе хочет втюхать Питерская звездобратия
Регистрация: 1.02.2017
№28 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 22:05) #
  • -6
  •  (14)

а когда вместо футбола показывают Кубок Легенд - тогда все в порядке? бесят спартаковские нытики.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№27 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:04) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
ЦСКА
Уверен на 100%, что только болелам Зенита интересен этот товарищеский матч, да и то в фоновом режиме.
Все остальные с большей радостью посмотрели бы борьбу за выход из группы. О каких рейтингах речь?
О рейтинге матч тв в глазах хозяев? Тогда, согласен...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№26 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:01) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
на игре 45 к зрителей. а сколько на дрезине?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№25 Написал: ferrum Saint-Petersburg (Сегодня, 22:00) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
И тут на сайте и на стадионе. На манеже кони бегают...


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Свиньи, склонные к бесчинству, на земле конечно есть, но уверен я, что свинству Человечества не съесть. С.Я.Маршак
Регистрация: 24.11.2012
№24 Написал: 4-yapipetka северодвинск (Сегодня, 22:00) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
«Зенит»
у зенита на много больше болельщиков и они хотят смотреть зенит а робинер если хочет пусть идет на стадион и локомотив со всей страной не равняет
Регистрация: 5.11.2017
№23 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:00) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Потому что рейтинги превыше всего.
Он не задавался вопросом почему например показывают базель-МЮ, а Юве-барсу


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№22 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:58) #
  • -1
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Халк
Сколько зрителей сейчас на стадионе на игре Локомотив?


Откуда у вас народ на трибунах...как Питер дома играет, так все те же на манеже, диванные питерские болелы. Все тут, на сайте...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№21 Написал: нетрал (Сегодня, 21:58) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Boss52

Ну не Русенборгу, а Шерифу. Так вот Рабинер тоже попутал свою страну (Израиль) с Россией.

они планету попутали ..нибиру в другом месте!
Регистрация: 26.04.2017
№20 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:58) #
  • -1
  •  (9)
online

по-спортивному - нужно показывать Локо, т.к. решающие матчи
по-медийному - а кого больше будут смотреть?


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№19 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Одно гамно
Регистрация: 22.05.2015
№18 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:57) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
А зачем унылое зрелище показывать.
Регистрация: 15.07.2017
№17 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
Чушь говорит...для ТВ рейтинг главное....отсюда и решения.

Зенит будут смотреть больше народу чем Локо?Я бы не был так уверен.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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