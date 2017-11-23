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"Атлетик" одержал волевую победу над "Гертой"

"Атлетик" дома победил "Герту" со счетом 3:2 в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

Лига Европы

5 тур

"Атлетик" Б – "Герта" 3:2

Голы: Леки, 26, Адурис, 35 (пен.), Зельке, 36, Адурис, 66 (пен.), Уильямс, 82

"Атлетик" Б: Эррерин, Лекуэ, Баленсиага, Этчейта, Лапорт, Рико, Сан-Хосе (Итурраспе, 46), Акече (Сусаета, 46), Кордоба (Гарсия, 80), Уильямс, Адурис

"Герта": Крафт, Платтенхардт, Лангкамп, Рекик, Миттельштедт, Вайзер, Майер, Леки (Эшвайн, 72), Лустенбергер, Лацаро (Ибишевич, 80), Зельке

Предупреждения: Лангкамп, 33, Крафт, 60, Зельке, 67, Лапорт, 81, Гарси, 86, Этчейта, 90+1
Теги: Атлетик Герта
Вчера, 23:16
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