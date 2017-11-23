Роберто Манчини - о влиянии СМИ на выбор состава: это как спросить Путина, влияет ли на него пресса

Главный тренер ''Зенита'' Роберто Манчини прокомментировал победу команды над ''Вардаром в матче группового этапа Лиги Европы.- Несмотря на то, что сегодня у нас был видоизмененный состав по сравнению с другими играми, матч получился хорошим. Конечно, мы могли бы забить и больше, но главное - это победа, и я доволен, что мы выиграли.- Да, я в целом доволен его игрой. Вышло так, что пробил пенальти именно он. Но пенальти часто не удаются, в том числе пенальтистам, поэтому не получилось.- Мы не можем думать сейчас о "Спартаке", после завершения матча. Мы начнем думать о нем завтра. На данный момент мы даже не задумывались.- Нет, абсолютно никакого давления (смеется). Тогда я бы я просто не был тренером, если бы они имели на меня какое-то влияние, давление. Это тоже самое, что спрашивать у президента Путина - влияет ли как-то на него пресса (улыбается).- Пока мы не знаем тяжесть травмы. Но я надеюсь, она будет несерьезной.