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Роберто Манчини - о влиянии СМИ на выбор состава: это как спросить Путина, влияет ли на него пресса

Роберто Манчини - о влиянии СМИ на выбор состава: это как спросить Путина, влияет ли на него прессаГлавный тренер ''Зенита'' Роберто Манчини прокомментировал победу команды над ''Вардаром в матче группового этапа Лиги Европы.

- Несмотря на то, что сегодня у нас был видоизмененный состав по сравнению с другими играми, матч получился хорошим. Конечно, мы могли бы забить и больше, но главное - это победа, и я доволен, что мы выиграли.

- Сегодня Дзюба исполнял пенальти. Объясните почему и довольны ли вы его игрой?

- Да, я в целом доволен его игрой. Вышло так, что пробил пенальти именно он. Но пенальти часто не удаются, в том числе пенальтистам, поэтому не получилось.

- Мистер, важно, что у ''Спартака''на два дня больше на подготовке к матчу, чем у вас?

- Мы не можем думать сейчас о "Спартаке", после завершения матча. Мы начнем думать о нем завтра. На данный момент мы даже не задумывались.

- Оказывает на ваш выбор состава мнение болельщиков и прессы? Кем из футболистов особенно довольны?

- Нет, абсолютно никакого давления (смеется). Тогда я бы я просто не был тренером, если бы они имели на меня какое-то влияние, давление. Это тоже самое, что спрашивать у президента Путина - влияет ли как-то на него пресса (улыбается).

- Шатов дернул мышцу. Насколько это серьезно?

- Пока мы не знаем тяжесть травмы. Но я надеюсь, она будет несерьезной.

Rusfootball.info
Теги: Манчини Зенит
Вчера, 23:39
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(4)
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Я хочу, чтобы ты повлиял на поголовье поросят, отжарив их как следует. Раздухарились они в последнее время...надо их успокоить по весны...
Иначе это сделаем мы)


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: yuri спб (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (3)
online

Качество. Мистер, вы должны сделать качество. Вы сами красивый человек, сделайте мясо как шашлык на вертеле, чтобы Вас запомнить надолго.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Учитель Народный РФ (Вчера, 23:51) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мессия, ёпть)))


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007
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