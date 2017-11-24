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"Шериф" обыграл "Злин" и обошел "Локомотив" в турнирной таблице

Футболисты "Шерифа" взяли верх над "Злином" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.

"Шериф" набрал девять очков и вышел на первое место в группе F.
Теги: Шериф Злин
Сегодня, 01:02
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