Кантона: "ПСЖ" - маленький клуб с кучей денег и без истории

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона назвал "ПСЖ" клубом без истории."Мне нравится Пасторе. Он игрок "ПСЖ", но он не выходит на поле. Два отличных игрока в их составе в лице Пасторе и Бен-Арфа, но ни один из них не играет.Пасторе - особенный игрок. Каждый раз, когда он касается мяча, он удивляет, отдавая передачу, которую никто не ждал. Он играет за Аргентину, а это великая сборная. Но он не играет за "ПСЖ", а это маленький клуб.Клуб, у которого куча денег, но нет истории", – сказал Кантона.