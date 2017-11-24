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Ненад Эрич: жалко, что нам не удалось порадовать болельщиков

Вратарь "Астаны" Ненад Эрич прокомментировал поражение от "Вильярреала" (2:3) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Думаю, "Вильярреал" заслуженно выиграл. У них очень хорошая команда. Спасибо болельщикам. Был полный стадион. Жалко, что нам не удалось порадовать болельщиков. Сейчас трудно говорить о причинах. Был большой перерыв, мы больше 18 дней не играли. Поэтому было тяжело. Жалко... Теперь будем смотреть, как сыграют "Славия" и "Маккаби" и готовится к матчу в Праге", - цитирует Эрича sports.kz.
Теги: Астана Вильярреал
Сегодня, 02:24
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