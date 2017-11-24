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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Силкин: нашим командам все время не везет - расклад всегда против нас
Бывший главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу перспектив российских команд на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего тура чемпионата России.
- ЦСКА выиграл у португальской «Бенфики» и набрал 9 очков, в то же время его главный конкурент — швейцарский «Базель» - неожиданно одержал победу над «МЮ» и тоже имеет в активе 9 баллов. Учитывая, что ЦСКА в последнем туре играет с «МЮ», шансы швейцарской команды на плей-офф турнира предпочтительнее?
- Когда удачно сыграешь, всегда на что-то рассчитываешь. Я обратил внимание на то, что нашим командам все время не везет. Нам нужен какой-то расклад — он всегда против нас. Ситуация такая, что «МЮ», можно сказать, почти решил задачу. Они играют малой кровью. Поэтому и проиграли «Базелю». Не было у них той самоотдачи, которая присутствует обычно. Команда сыграла не на сто процентов. Тем не менее совсем не плох был соперник: воспользовался шансом. Теперь для армейцев все зависит от матча с «Манчестером». ЦСКА обязательно нужно побеждать своего соперника в заключительном туре.
- В этой группе может возникнуть нестандартная ситуация: допустим, ЦСКА обыгрывает «МЮ», а «Базель» - «Бенфику» - сразу три команды будут иметь по 12 очков.
- А что делать? Все зависит от того, насколько каждый постарается в своем матче. Может и такое быть. Может и не быть. Но я не помню такой ситуации, что три команды в одной группе набирали по 12 очков. Но это, спору нет, интересно.
- От «Спартака» дома все ожидали победы над «Марибором», но этот матч, как и гостевой в сентябре, завершился ничьей 1:1.
- Это нехватка опыта в Лиге чемпионов. Так как «Спартак» до забитого гола играл хорошо. С такой самоотдачей, что соперников видно не было. А как только красно-белые забили, создалось впечатление, что они не знают, что должны делать дальше. Соперники же хорошо контролировали мяч, подошли и забили. Если бы «Спартак» был так же активен, как до своего гола, то и вопросов не возникало бы. Это опять же опыт: команда давно не выступала в еврокубках, но в таких встречах опыта и набираются.
- Шансы «Спартака» на выход в плей- офф Лиги чемпионов небольшие...
- Думаю, бороться будут до конца, а уж как ситуация сложится, трудно сказать. Вдруг повезет. Хотя с «Ливерпулем» на выезде трудно играть. Но нет команд, которые постоянно выигрывают. Соперник «Спартака» тоже небезгрешен: тоже в обороне есть проблемы. Тут многое будет зависеть от того, удастся ли «Спартаку» забить первым и насколько быстро. Но игроки, умеющие навести шороху, у спартаковцев есть. Сможет ли «Марибор» отобрать очки у «Севильи»? Это вряд ли. Но опять же многое будет зависеть от того, кто первым распечатает ворота. Никогда нельзя предугадать, кто как сыграет. Но в любом случае надо выигрывать у «Ливерпуля». В футболе не всегда выигрывает фаворит.
- Какие ожидания от предстоящего тура чемпионата России?
- Очень интересной будет встреча «Спартак» - «Зенит». Красно-белые набрали обороты, а «Зенит» много спотыкался. В матче с «Тосно» петербуржцы быстро забили, и игра им далась. Но не думаю, что со «Спартаком» это прокатит. Интересует меня и встреча «Динамо» с «Амкаром». Динамовцам предстоит непростая игра, так как у пермяков очень организованная команда. Чтобы привезти оттуда очки, надо очень постараться: команда очень закрытая у «Амкара», дисциплинированная. Надо бело-голубым сейчас брать очки обязательно, ведь весной у «Динамо» будет сложный календарь. СКА и «Локомотив»? Сложный выезд для «Локо». Хабаровчане играют дома , терять им нечего, они находятся на последнем месте — они будут играть достаточно спокойно. А вот у «Локо», наверное, будет некая нервозность: им нужны три очка, так как «Спартак» и «Зенит» в своем поединке теоретически могут потерять очки.
- ЦСКА выиграл у португальской «Бенфики» и набрал 9 очков, в то же время его главный конкурент — швейцарский «Базель» - неожиданно одержал победу над «МЮ» и тоже имеет в активе 9 баллов. Учитывая, что ЦСКА в последнем туре играет с «МЮ», шансы швейцарской команды на плей-офф турнира предпочтительнее?
- Когда удачно сыграешь, всегда на что-то рассчитываешь. Я обратил внимание на то, что нашим командам все время не везет. Нам нужен какой-то расклад — он всегда против нас. Ситуация такая, что «МЮ», можно сказать, почти решил задачу. Они играют малой кровью. Поэтому и проиграли «Базелю». Не было у них той самоотдачи, которая присутствует обычно. Команда сыграла не на сто процентов. Тем не менее совсем не плох был соперник: воспользовался шансом. Теперь для армейцев все зависит от матча с «Манчестером». ЦСКА обязательно нужно побеждать своего соперника в заключительном туре.
- В этой группе может возникнуть нестандартная ситуация: допустим, ЦСКА обыгрывает «МЮ», а «Базель» - «Бенфику» - сразу три команды будут иметь по 12 очков.
- А что делать? Все зависит от того, насколько каждый постарается в своем матче. Может и такое быть. Может и не быть. Но я не помню такой ситуации, что три команды в одной группе набирали по 12 очков. Но это, спору нет, интересно.
- От «Спартака» дома все ожидали победы над «Марибором», но этот матч, как и гостевой в сентябре, завершился ничьей 1:1.
- Это нехватка опыта в Лиге чемпионов. Так как «Спартак» до забитого гола играл хорошо. С такой самоотдачей, что соперников видно не было. А как только красно-белые забили, создалось впечатление, что они не знают, что должны делать дальше. Соперники же хорошо контролировали мяч, подошли и забили. Если бы «Спартак» был так же активен, как до своего гола, то и вопросов не возникало бы. Это опять же опыт: команда давно не выступала в еврокубках, но в таких встречах опыта и набираются.
- Шансы «Спартака» на выход в плей- офф Лиги чемпионов небольшие...
- Думаю, бороться будут до конца, а уж как ситуация сложится, трудно сказать. Вдруг повезет. Хотя с «Ливерпулем» на выезде трудно играть. Но нет команд, которые постоянно выигрывают. Соперник «Спартака» тоже небезгрешен: тоже в обороне есть проблемы. Тут многое будет зависеть от того, удастся ли «Спартаку» забить первым и насколько быстро. Но игроки, умеющие навести шороху, у спартаковцев есть. Сможет ли «Марибор» отобрать очки у «Севильи»? Это вряд ли. Но опять же многое будет зависеть от того, кто первым распечатает ворота. Никогда нельзя предугадать, кто как сыграет. Но в любом случае надо выигрывать у «Ливерпуля». В футболе не всегда выигрывает фаворит.
- Какие ожидания от предстоящего тура чемпионата России?
- Очень интересной будет встреча «Спартак» - «Зенит». Красно-белые набрали обороты, а «Зенит» много спотыкался. В матче с «Тосно» петербуржцы быстро забили, и игра им далась. Но не думаю, что со «Спартаком» это прокатит. Интересует меня и встреча «Динамо» с «Амкаром». Динамовцам предстоит непростая игра, так как у пермяков очень организованная команда. Чтобы привезти оттуда очки, надо очень постараться: команда очень закрытая у «Амкара», дисциплинированная. Надо бело-голубым сейчас брать очки обязательно, ведь весной у «Динамо» будет сложный календарь. СКА и «Локомотив»? Сложный выезд для «Локо». Хабаровчане играют дома , терять им нечего, они находятся на последнем месте — они будут играть достаточно спокойно. А вот у «Локо», наверное, будет некая нервозность: им нужны три очка, так как «Спартак» и «Зенит» в своем поединке теоретически могут потерять очки.
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