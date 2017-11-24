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Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал, как команда расценивает предстоящую игру 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" при морозной погоде.

"Пока готовились только к "Копенгагену". С завтрашнего дня уже будем думать о Хабаровске. Не стоит зацикливаться на перелете или на холоде. Это самая обычная игра", - приводит слова Коломейцева ФК "Локомотив" "Локомотива" .

Напомним, ранее "Локомотив" обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получили отказ.

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября. Ожидается погода около минус 18 градусов.
Теги: Коломейцев Локомотив
Сегодня, 07:40
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